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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

صور| أول معرض لمستحضرات التجميل في صيدلة عين شمس

معرض مستحضرات التجميل
معرض مستحضرات التجميل

أقامت كلية الصيدلة جامعة عين شمس المعرض الأول لمستحضرات التجميل تحت عنوان Cosmetics and Cosmeceutical Exhibition. 

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جاء ذلك ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة أماني أسامة عميد كلية الصيدلة، والدكتورة ريحاب عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. 

أهداف معرض مستحضرات التجميل

معرض مستحضرات التجميل في صيدلة عين شمس 

وينطلق المعرض الأول لمستحضرات التجميل من أهمية التطبيق العملي للجانب الأكاديمي الذى يتعلمه الطلاب خلال البرامج الدراسية. 

ويدرس طلاب كلية الصيدلة جامعة عين شمس مستحضرات التجميل والعلاج التجميلي في المستوي الخامس (برنامج الفارم دي) والذى يمنح الخريج المهارات المطلوبة للعمل في تصنيع وتسويق مستحضرات التجميل. 

ويشمل مقرر برنامج الفارم دي في كلية الصيدلة جامعة عين شمس: تكنولوجيا تصنيع مستحضرات التجميل مثل مستحضرات العناية بالبشرة والشعر وأدوات التجميل ومستحضرات العناية باليدين والقدمين وغيرها ، بالإضافة إلى تغليف مستحضرات التجميل وتقنيات ومواد التغليف المستخدمة في صناعة مستحضرات التجميل. 

ويتضمن مقرر برنامج الفارم دي في كلية الصيدلة جامعة عين شمس: الإضافات المستخدمة في مستحضرات التجميل مثل الزيوت المعطرة وخلاصة النباتات العطرية، رقابة الجودة لمستحضرات التجميل وكذلك الممارسة الجيدة في مجال صناعة مستحضرات التجميل، وأيضاً الآثار الجانبية لاستخدام مستحضرات التجميل مثل تهيج البشرة وكيفية معالجة هذه الآثار الضارة وكيفية تجنبها.

وأقيم معرض مستحضرات التجميل تحت إشراف الدكتورة رانيا حتحوت رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية وبتنظيم وتنسيق، والدكتورة إيمان المراكبي مدرس الصيدلانيات والصيدلة الصناعية، والدكتورة  دعاء شكشك منسق المقرر ومدرس الصيدلانيات والصيدلة الصناعية، والدكتورة دينا عمر مدرس الصيدلانيات والصيدلة الصناعية.

وقدّم طلاب كلية الصيدلة جامعة عين شمس 34 مشروعا لمستحضر تجميلي متكامل، وتم تقديم جوائز نقدية للفائزين وتقديم تدريب داخلى لعدد 20 طالبًا مقدمة من إحدى شركات الأدوية الشهيرة.

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