تدشين تحالف دعم مشروعات التخرج لطلاب كلية الزراعة بجامعة عين شمس

الأربعاء المقبل..

تحتفل كلية الزراعة بجامعة عين شمس بتدشن تحالف مشاريع البيوتكنولوجي لدعم مشروعات التخرج لطلاب كليات الزراعة في مجال التكنولوجيا الحيوية بالمجال الزراعي في تمام العاشرة صباحا من الأربعاء المقبل بقاعة المؤتمرات الكبري بكلية الزراعة جامعة عين شمس وذلك لتمويل ٢٧ مشروعا يستفيد منها ١٣٥ طالبا بتمويل من أكاديمية البحث العلمي بمبلغ ٢٠٢٥٠٠٠ جنيه.

يأتي ذلك وذلك برعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين ،رئيس جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لتنمية شؤون البيئة وخدمة المجتمع والأستاذ الدكتور جينا الفقي،القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والأستاذ الدكتور ثناء النوب القائم بأعمال عميد كلية زراعة عين شمس.

انطلاق برنامج «مشروعي بدايتي»

وفازت كلية الزراعة جامعة عين شمس للمرة الأولي هذا العام وذلك منذ انطلاق برنامج «مشروعي بدايتي» وعلي مدار أحد عشر عاما بأكاديمية البحث العلمي لدعم مشروعات التخرج لطلاب الجامعات.

والبرنامج يعُد أكبر برنامج لدعم مشروعات التخرج في الوطن العربي، ويُمثل رافدًا أساسيًا من روافد الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف التحالف بقيادة كلية الزراعة جامعة عين شمس إلى دعم مشروعات التخرج الخاصة بطلاب كليات الزراعة لدعمهم وتشجيع مشروعاتهم للاستفادة منها مستقبلا في الشركات الناشئة من خلال التطبيق العملي لمشاريع التخرج التي تعود بالنفع علي قطاع الزراعة وتفعيلها كمخرجات يستفيد منها قطاع الاستثمار في المجال الزراعي وعلي المجتمع الزراعي ككل واعطاء شباب الخريجين الفرصة لقيادة قاطرة تطوير القطاع الزراعي في مصر فالمرحلة القادمة.

و يضم التحالف كليات الزراعة في عدة جامعات بقيادة كلية الزراعة جامعة عين شمس وهم جامعة عين شمس وجامعة النيل وجامعة المنصورة وجامعة الأسكندرية وجامعة الفيوم.

وتشارك بالأشراف الأكاديمي علي المشروعات عدة جامعات ومراكز بحثية بإجمالي ٢٧ مشرف ومشرفة من مركز بحوث الصحراء – مركز البحوث الزراعية – المعهد القومي للجينات .

ويقود التحالف من علماء كلية الزراعة جامعة عين شمس الأستاذ الدكتور أشرف بكري،أستاذ ورئيس قسم الوراثة كباحث رئيسي للتحالف ويمثل الباحث المناوب للتحالف كلا من الدكتور سماح هاشم،أستاذ الميكروبيولوجي المساعد والدكتورة نور الهدي هاني،مدرس الوراثة وذلك برعاية وأشراف البرامج الجديدة بكلية الزراعة جامعة عين شمس بقيادة الأستاذ الدكتور نجلاء عبيد ،مدير البرامج الجديدة بكلية الزراعة جامعة عين شمس