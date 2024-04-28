وادي كوم أمبو تعلن نتيجة جلستي مزاد بيع أراض كوم أمبو وغرب الدلتا

أعلنت شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي للبورصة أن نتيجة جلستي مزاد بيع أراضٍ بمنطقتي كوم أمبو وغرب الدلتا.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن قيمة المبيعات بمزاد منطقة كوم أمبو بلغت نحو 690 ألف جنيه، فيما لم يتم مبيعات بمزاد منطقة غرب الدلتا.

يشار إلى أن وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، سجلت صافي ربح بلغ 23.46 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 15.91 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 71.54 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 69.81 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.