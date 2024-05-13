موعد صرف مرتبات شهر يونيو2024.. مفاجأة للموظفين

موعد صرف مرتبات شهر يونيو2024.. يرغب الكثير من العاملين في معرفة الموعد الرسمي لصرف مرتبات شهر يونيو، وهل يتم صرف قبل عيد الأضحى المبارك، أو في موعدها الرسمي، وفي سياق ذلك قررت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2024.

مرتبات شهر يونيو2024

مرتبات شهر يونيو2024.. ويبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024 ويأتي ذلك بمناسبة إغلاق السنة المالية 2023-2024 وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث يستمر الصرف حتى 13 يونيو 2024.

أماكن صرف مرتبات شهر يونيو2024

ويمكن صرف مرتبات شهر مايو 2024 عبر : ومنافذ الصرف وجميع البنوك، منافذ شركات فوري، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وماكينات الصرف، ومكاتب البريد الآلي atm.

مرتب شهر يونيو 2024 بالزيادة لجديدة

موظف الدرجة الممتازة 12.200 جنيه.

موظف الدرجة العالية 10200 جنيه.

موظف درجة المدير العام 9200 جنيه.

موظف الدرجة الأولى 8200 جنيه.

موظف الدرجة الثانية 8000 جنيه.

موظف الدرجة الثالثة 7500 جنيه.

موظف الدرجة الرابعة 7000 جنيه.

موظف الدرجة الخامسة 6500 جنيه.

موظف الدرجة السادسة 6000 جنيه.

الحد الأدنى للأجور

جدير بالذكر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقتٍ سابقٍ برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة ليصل إلى 6 آلاف جنيه، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.