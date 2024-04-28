إجراءات أمنية مشدد بمحيط كنائس الإسكندرية لتأمين قداس" أحد الشعانين"

البابا يترأس القداس بكينج مريوط ..

شهد محيط كنائس الإسكندرية، إجراءات أمنية مشددة لتأمين قداس "أحد الشعانين” بمختلف كنائس المحافظة، وطبقت نفس الاجراءات بمحيط المقر البابوي بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، نفس الاجراءات ولكن بصورة مكثفة من تواجد قوات الامن المنتشرة فى الشوارع وسيارات الامن المركزى لتأمين المصلين.

وأقامت كنائس الاسكندرية القداس برئاسة أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمشاركة عدد من الآباء والكهنة، وسط إجراءات تأمينية مشددة بمحيط الكنائس.

وشهدت شوارع المحافظة بمحيط الكنائس، إقبالا من المواطنين المسيحيين على شراء سعف النخيل وسنابل القمح احتفالاً بهذه المناسبة، وتنوعت أشكال المشغولات المصنوعة من السعف من الصلبان والتيجان والخواتم وغيرها.

ويعد أحد الشعانين اخر قداس في الكنيسة قبل بدء أيام البصخة المقدسة التي تستمر خلال أسبوع الآلام، وتكتسي الكنائس عقب نهاية القداس بالستائر السوداء، ويصلي الكهنة صلوات التجنيز العام بنغمات حزينة

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد ترأس اليوم الأحد، صلاة قداس أحد الشعانين فى كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل ببيت الكرمة بكينج مريوط غرب الإسكندرية.

ومن المقرر أن يصلي قداسة البابا صلوات البصخة المقدسة وقداس خميس العهد في عدد من الكنائس والأديرة، بينما يصلي قداستهصلوات الجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة المجيد، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

احتفالات أحد السعف

يذكر أن الكنائس المصرية "الأرثوذكسية، الإنجيلية، الكاثوليكية، الأسقفية " قد أحتفلت بأحد السعف ويعتبر بداية الأسبوع وهو الأسبوع الأخير فى الصوم الكبير الذى صامته الكنيسة، حيث يرمز إلى دخول السيد المسيح إلى أورشليم، ويعتبر الصوم الكبير من أقدس الأصوام فى الكنيسة، حيث يأتى فى نهايتها.

أسبوع الآلام

ويبدأ أسبوع الآلام بأحد السعف أو أحد الشعانين، وتتزين الكنائس بـ"سعف النخيل" والورود وأغصان الزيتون، فى هذا اليوم وذلك فى تقليد سنوى وسط فرحة عارمة من الأطفال بالعيد، ويقومون فى هذا اليوم أيضا بصنع أشكال من سعف النخيل للاحتفال، بدخول المسيح إلى أورشليم كملك ليستقبله الشعب بفرح سعف النخيل، ومن هنا جاءت الفكرة والربط بين الاحتفال بالسيد المسيح واستخدام السعف، وفى ذكرى الاحتفال به وسط مختلف جموع الاخوة المسيحيين بمختلف كنائس الجمهورية