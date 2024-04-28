تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط المتهم بإشعال النيران في شخص من ذوي القدرات الخاصة والتسبب في وفاته بدائرة قسم بلبيس، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول "عبدالفتاح أ ف" وشهرته "محمد الطييب" من ذوي القدرات الخاصة، مصابا بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد، وتوفى متأثرا بإصابته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى كان يعمل بورشة ميكانيكا بناحية مقابر أرض علوان بدائرة قسم بلبيس، وأثناء ذهابه لشراء جاز لجهة عمله بالورشة اعترض طريقه "عمار أ ع" محاولا أخذ ما معه من نقود بغرض اللهو، وحال رفض المجني عليه سكب عليه المتهم ما كان معه من جاز وأشعل النيران فيه ليتسبب في إصاباته التي أودت بحياته.

جرى ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث الجنائية، وقررت حبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفى سياق اخر فقد ارتفعت حصيلة حادث تصادم سيارتين أحدهما ملاكى والأخرى أجرة على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، اليوم، الأحد، لمصرع شخص وإصابة 23 آخرين.

وتبين أن جميع المصابين من نفس العائلة، تحركوا بالسيارة الميكروباص من منطقة الخطارة فى مدينة أسوان متجهين إلى قنا لحضور حفل زفاف، وكان معهم العروس فى السيارة، وأثناء سيرهم فى الطريق الصحراوى الغربي وتحديدًا عند مدخل مدينة السباعية التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان وقع التصادم، والذى أسفر عن مصرع شخص وإصابة 23 آخرين بينهم أطفال وسيدات.

واتضح أن الشخص الذى لقى مصرعه هو حازم محمد عبدالله، 51 سنة، متأثرا بإصابته باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

بينما أصيب: جامع مصطفى عبدالله، 36 سنة، مصاب كدمات متفرقه بالجسم، وجنا خالد محمود زكى، 9 سنوات، تعانى من الآلام بالصدر، و شقيقها عبده خالد محمود زكى، 7 سنوات، يعاني من كدمه بالرأس، وفاطمة على جادو، 41 سنة، تعاني من كدمات بالضلوع، و محمود عاشور مرغنى، 7 سنوات، مصاب سحجات وكدمات بالجسم، و سيده إبراهيم على، 45 سنة، مصابة بجرح قطعى بفروة الرأس، ورحاب سيد عبدالله، 19 سنة، مصابة جروح متفرقة بالجسم، وأحمد صالح محمد، 25 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، وحسين صالح محمد، 4 سنوات، مصاب اشتباه كسر بقاع الجمجمة، ورحمة خالد محمود زكى، 15سنة، مصاب كدمات متفرقة بالجسم، و شريفة أحمد خالد، 35 سنة، مصابة كدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيبت أحلام صالح محمد، 18 سنة، مصابة كدمات متفرقة بالجسم، و أحمد حسن عبيد، 32سنة، مصاب كدمات متفرقة بالجسم واشتباه خلف بالكتف الايسر، وبسمة سيد عبدالله، 24 سنة، مصابة كدمات متفرقة بالجسم، و زينب إبراهيم على، 45 سنة، مصابة اشتباه كسر بالعمود الفقري، و صالح محمد عبدالله، 55 سنة، مصاب كدمات سحجات متفرقة بالجسم، و نرمين إبراهيم عبدالله، 30 سنة، مصابة اشتباه كسر بالعمود الفقرى والذراع الأيسر، و أميرة محمد عبدالراضي، 38 سنة، مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج، و اسماء محمود يوسف 35 سنة، مصابة اشتباه كسر بالذراع الايسر، وفاطمة جلال محمد، 48 سنة، مصابة اشتباه كسر بالذراع الايسر، وعزيزة جلال الدنفى، 46 سنة، و محمد حسين عبيد، 45 سنة، وشريفة أحمد زكى، 50 سنة، مصابة كدمات متفرقة بالجسم.