تنطلق فعالياته اليوم بمشاركة مصر.. معلومات عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالسعودية

تنطلق فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الأحد بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك بهدف دعم الحوار العالمي وإيجاد حلول عملية وتعاونية مستدامة للتحديات العالمية المشتركة.



ويشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يتضمن جدول أعمال رئيس الوزراء حضوره عددًا من جلسات المنتدى، وعقد عدد من اللقاءات والاجتماعات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض:



تنطلق فعاليات المنتدى اليوم ويستمر لمدة ومين.

يأتي الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار: "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية".



ومن المقرر أن يستضيف الاجتماع الخاص أكثر من 1000 مشارك من رؤساء الدول، وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والفكر، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية.



يهدف هذا الاجتماع إلى دعم الحوار العالمي وإيجاد حلول عملية وتعاونية مستدامة للتحديات العالمية المشتركة

كما يستهدف الاجتماع مناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية؛ بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية.

يعتبر الاجتماع فرصة فريدة لصناع القرار من جميع أنحاء العالم من أجل إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف لإحداث تأثيرات إيجابية عالمية للجميع.

ويستضيف المنتدى بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية، منتدى مفتوحاً بهدف تسهيل الحوار بين قادة الفكر والجمهور الأوسع حول مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك التحديات البيئية، ودور الفنون في المجتمع، وريادة الأعمال في العصر الحديث، والعملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والصحة النفسية. وسيوفر فرصة للطلاب ورجال الأعمال والمهنيين الشباب وعامة الناس لمناقشة هذه القضايا الحاسمة.