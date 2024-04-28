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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمطار رعدية ورياح.. تفاصيل حالة الطقس بالسعودية اليوم الاحد

طقس السعودية
طقس السعودية

كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس، موضحًا أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن).

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الرياح جنوبية غربية 
وأضاف المركز، الرياح في البحر الاحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم /ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على أن يكون ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة
وتابع، حالة البحر خفيفة إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة، والرياح في الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

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