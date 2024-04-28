الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد

الذهب
الذهب

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بالمحال في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر المعدن الأصفر.

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سعر صرف العملات العربية والأجنبية بالبنوك صباح اليوم الأحد

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أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الأحد


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب  صباح اليوم الأحد:
 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3542 جنيهًا

 

سعر جرام الذهب عيار 21


وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3100 جنيهًا

 

سعر جرام الذهب عيار 18 


جاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2657 جنيهًا

 

سعر الجنيه الذهب


وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 24800 جنيهًا

 

سعر أوقية الذهب


وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2336 دولارًا

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