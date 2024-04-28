أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بالمحال في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر المعدن الأصفر.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب صباح اليوم الأحد:



سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3542 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21



وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3100 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18



جاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2657 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 24800 جنيهًا

سعر أوقية الذهب



وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2336 دولارًا