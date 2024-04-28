أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد
أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بالمحال في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر المعدن الأصفر.
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب صباح اليوم الأحد:
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3542 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 21
وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3100 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 18
جاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2657 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 24800 جنيهًا
سعر أوقية الذهب
وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2336 دولارًا