سعر صرف العملات العربية والأجنبية بالبنوك صباح اليوم الأحد

أسعار صرف العملات.. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات العربية والاجنبية اليوم:

سعر الدولار مقابل الجنيه



سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.83 جنيه للشراء و 47.96 جنيه للبيع

سعر اليور و مقابل الجنيه



وصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 51.11 جنيه للشراء و 51.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني



وسجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه نحو 59.46 جنيه للشراء و 59.65 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري



وجاء سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه نحو 52.30 جنيه للشراء و 52.46 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني



ووصل سعر 100 ين ياباني مقابل الجنيه نحو 30.87 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي



وجاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 12.75 جنيه للشراء و 12.78 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي



وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه نحو 155.17 جنيه للشراء و 155.84 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي



وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه نحو 13.02 جنيه للشراء و 13.06 جنيه للبيع