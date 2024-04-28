أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الأحد

أسعار صرف الدولار.. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حسب آخر تحديثات البنوك في الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر العملة الخضراء.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار اليوم:

سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.84 جنيه للشراء و 47.94 جنيه للبيع



وصل سعر صرف الدولار فى البنك الاهلي المصري نحو 47.85 للشراء و47.95 للبيع



وجاء سعر صرف الدولار فى بنك مصر نحو 47.85 للشراء و47.95 للبيع



وبلغ سعر صرف الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع



وسجل سعر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 47.85 للشراء و47.95 للبيع



وجاء سعر صرف الدولار فى بنك المصرف المتحد نحو 47.80 جنيه للشراء و 47.90 جنيه للبيع



ووصل سعر صرف الدولار فى البنك التجاري الدولي نحو 47.85 للشراء و47.95 للبيع