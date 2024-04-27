سعر الدولار أمام الجنيه صباح اليوم السبت في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم السبت.. شهد سعر الدولار خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت في البنوك المصرية وماكينات الصرف الآلي أمام الجنيه المصري، استقرارًا، وسجل فى البنك الأهلى المصرى نحو 47.85 للشراء، و 47.95 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل نحو 47.85 للشراء، و 47.95 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل نحو 47.85 للشراء، و 47.95 جنيه للبيع.

وقرر البنك المركزى المصرى، تعطيل العمل بالبنوك العاملة فى مصر،اليوم الخميس، الموافق 25 أبريل 2024، بمناسبة عيد تحرير سيناء، ويُستأنف العمل صباح يوم الأحد 28 أبريل 2024.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر صرف الدولار الأمريكي والعملات الأوروبية والعربية خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في البنوك المصرية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الدولار اليوم السبت في البنوك المصرية:

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي الآن حوالي 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة اليوم حوالي 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

سجل سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس حوالي 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم حوالي 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

المركزي المصري يرفع الحد الأقصى للسحب اليومي إلى 250 ألف جنيه

كان قد وجه البنك المركزي المصري خطابًا إلى جميع البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري تضمن تعديل حدود السحب، وأكد البنك المركزي رفع حد السحب اليومي للأفراد والشركات إلى ٢٥٠ ألف جنيه و٣٠ ألفًا من ماكينات الصراف الآلي.

جدير بالذكر، أن معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي حسب بيانات المركزي المصري، أسفرت خلال النصف الأول من السنة المالية 2023 /2024 عن عجز كلي في ميزان المدفوعات بواقع 409.6 مليون دولار، حيث بلغ العجز في حساب المعاملات الجارية نحو 9.6 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.4 مليار دولار.