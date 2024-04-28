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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

علاء عبد العال: الجونة له وضعية خاصة ونستحق الفوز على الإتحاد

علاء عبد العال المدير
علاء عبد العال المدير الفني للجونة

أكد علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة أن فريقه استحق الفوز على الإتحاد السكندري في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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وقال علاء عبد العال في تصريحات عبر القناة الأولى: “ المباراة كانت صعبة وأهدرنا العديد من الفرص قبل تسجيلنا الهدفين وهذا شئ يحسب للاعبين وكذلك إدارة النادي التي تدعمنا دوماً ”.

وأضاف: “ الجونة له وضعية خاصة في الدوري، نحن على سفر باستمرار والاستشفاء يكون صعب جدا، وهذا يمكن أن يؤثر على العامل البدني، ولكن اللاعبين بدأوا يعتادوا على ذلك ”.

وأتم: “ جمعنا عدد نقاط جيد مبكرا رغم أن المحللين في بداية الموسم توقعوا أن يكون الجونة ضمن الهابطين ”.

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