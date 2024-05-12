الأحد 12 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الأحد

الدولار
الدولار

أسعار صرف الدولار الأمريكي .. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حسب آخر تحديثات البنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد  الموافق 12 مايوم 2024 وذلك في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وحروب تدولية تؤثر على سعر العملة الخضراء وكذلك اقتصادات الدول.

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الليلة .. الزمالك ضيفًا على نهضة بركان المغربي بذهاب نهائي الكونفدرالية

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أسعار صرف الدولار خلال التعاملات المسائية


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار الامريكي اليوم :
سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري  بالبنك المركزي نحو 47.27 جنيه للشراء، 47.41 جنيه للبيع


بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 47.30 جنيه للشراء، 47.40 جنيه للبيع.


سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 47.51 جنيه للشراء، 47.61 جنيه للبيع.


وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 47.30 جنيه للشراء، 47.40 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الاسلامي 47.28 جنيه للشراء، 47.38 جنيه للبيع.


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو  47.60 جنيه للشراء، 47.70 جنيه للبيع


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 47.25 جنيه للشراء، 47.35 جنيه للبيع.

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أسعار صرف الدولار خلال التعاملات المسائية
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