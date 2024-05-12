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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الليلة .. الزمالك ضيفًا على نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية

بوابة الوفد الإلكترونية

مع دقات العاشرة من مساء اليوم الأحد يحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره نهضة بركان المغربي لحساب ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية مذاعًا عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الفضائي الحصري للمواجهات.

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على صعيد متصل ، حرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المغرب  على عقد جلسة مع اللاعبين ، في فندق الإقامة بعد تناول وجبة العشاء في حضور  الدكتور  حسام المندوه أمين الصندوق و أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة عبد الواحد السيد مدير الكرة وأعضاء الجهاز الفني.

وحرص رئيس النادي على تحفيز اللاعبين خلال الجلسة وأكد على ثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان المقرر لها مساء اليوم الأحد.

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