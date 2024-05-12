نهائي الكونفدرالية .. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الذهاب أمام نهضة بركان المغربي

في تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد يحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره نهضة بركان المغربي لحساب ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المتوقع أن يخوض الفريق الأبيض اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى : محمد عواد

الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبدالمجيد – أحمد فتوح

خط الوسط : محمد شحاتة – نبيل عماد دونجا – يوسف أوباما

الهجوم : أحمد مصطفى زيزو – إبراهيم نداي – سيف الجزيري.

على صعيد متصل ، حرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المغرب على عقد جلسة مع اللاعبين ، في فندق الإقامة بعد تناول وجبة العشاء في حضور الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق و أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة عبد الواحد السيد مدير الكرة وأعضاء الجهاز الفني.