" الشباب والرياضة" تستقبل الوفود المشاركة في الملتقى الدولي للذكاء الإصطناعي الثاني

تحت رعاية مجلس الوزراء...

استقبلت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، أولى الوفود المشاركة في ملتقى الشباب الدولي للذكاء الاصطناعي الثاني والذي تنفذه برعاية مجلس الوزراء، خلال الفترة من ٢٧ أبريل و حتى ٢ مايو ٢٠٢٤ .

وضمت أولى الوفود المشاركة دول ( السعودية - الأردن - الكويت - أمريكا - بريطانيا - غينيا - المغرب - الصين - لبنان ) .

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة علي إطلاق المهارات الإبداعية وتفعيل طاقات الشباب وفكرهم في كافة الجوانب الثقافية والعلمية وتنمية وصقل مهاراتهم واكتشاف المتميز منها ، ودعمها من أجل تحقيق التنمية ، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية بين الشباب المصري و شباب دول العالم في مجال الذكاء الاصطناعي ، بجانب توطيد العلاقات بين شباب دول العالم والشباب المصري والتعرف على الحضارات التاريخية و الموروثات الثقافية والعلمية .





