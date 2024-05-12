تيمور فؤاد.. محترف مصري جديد في ألمانيا ومدربه يؤكد للوفد: موهبة كبيرة

رحلة جديدة للاعبين المحترفين المصريين في ألمانيا بعدما أنضم لاعب مصري جديد وهو تيمور فؤاد قائد الجونة للشباب إلى أحد الأندية الألمانية.

أنضم 10 لاعبين مصريين قبل تيمور فؤاد صاحب ال17 عاما، إلى الأندية الألمانية قبل أن يعلن نادي بوروسيا برلين الألماني التعاقد معه، لينضم اللاعب إلى رحلة اللاعبين المصريين الذين لديهم تجربة مع الكرة الألمانية.

يلعب تيمور فؤاد في مركز الجناح الأيسر وصانع ألعاب، وخاض مع الجونة هذا الموسم 14 مباراة أحرز فيهم 7 أهداف وصنع 6 ليسهم ب13 هدفا في النصف الأول من الموسم الجاري قبل الرحيل إلى ألمانيا.

وكان أبرز اللاعبين المصريين المتألقين مع الأندية الألمانية، محمد زيدان مع بوروسيا دورتموند وماينز وهامبورج، وعظيمة مع أندية كولن و أرمينيا بيلفيلد وهامبورج، وهاني رمزي وسمير كمونة مع نادي كايزر سلاوترن، وحاليا عمر مرموش مع فرانكفورت، ومصطفى أشرف مع فريق شباب بوروسيا مونشنجلادباخ.

يحلم تيمور فؤاد قائد فريق الجونة للشباب المنضم حديثا إلى بوروسيا برلين، بالسير على خطى اللاعبين المحترفين المصريين السابقين في ألمانيا بعدما بدأ أولى خطواته في رحلته الاحترافية مع النادي ألماني بسن صغير، ليكون فرصة جيدة للتألق والتطور بشكل تدريجي في بداية مسيرته.

توجهت الوفد بالتواصل مع إركان تابو رئيس تطوير اللاعبين الشباب بنادي بوروسيا برلين للتحدث معه، عن سبب تعاقد النادي مع اللاعب تيمور فؤاد بعد انتقاله إليهم في سن صغير ورؤيتهم له كموهبة بالإضافة لإنطباعهم عن اللاعبين المصريين وإمكانية رؤية لاعبين آخرين من مصر ينتقلوا إلى النادي واكتشاف محمد صلاح جديد.

قال إركان رئيس تطوير اللاعبين الشباب في بوروسيا برلين أن سبب تعاقد النادي مع تيمور فؤاد، بعدما رأوا الجودة والخامة التي لديه مؤكدا أن اللاعب لديه إمكانيات كبيرة لكن مازال أمامه طريق ورحلة طويلة وسيتعين عليه القيام بالكثير من الأشياء.

وتابع أن مدرب الفريق يرى أن تيمور فؤاد لاعب موهوب جدا، ولديه الكثير من الامكانات، لكن مازال سنه صغير وعليه الكثير من العمل من أجل تحقيق الهدف المطلوب، حيث إن اللاعب يعمل على التطور للوصول إلى المستوى الأوروبي ويتعين عليه التكيف مع طريقة لعب الكرة الألمانية/ الأوروبية، وعليه التدرب بشكل أكبر على المستوى التكتيكي وأن لديهم مدربين ذو خبرة كبيرة للغاية في ذلك الأمر.

البحث عن محمد صلاح جديد

وأضاف أن النادي يأمل بالتأكيد باكتشاف محمد صلاح جديد مثل النجم الدولي المصري، نجم ليفربول، مضيفا أنهم نادي لديهم تعدد في الثقافات، مؤكدا أن النادي لديهم كشافة و يستكشف في العديد من المناطق حول العالم من ضمنها مصر، لكن مازالت ليس بالشكل النشط في الوقت الحالي ويعملوا على تكثيف أكثر من أجل البحث عن النجوم في كل مكان، حيث إن النادي اتجاهه استقطاب المواهب وتكوينهم وإعداد اللاعبين الشباب للخطوة التالية للانتقال إلى نادي كبير.