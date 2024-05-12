الأحد 12 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار وأضاحي عيد الأضحى 2024 في مصر.. آخر التطورات من وزارة الزراعة

المستشار أحمد إبراهيم
المستشار أحمد إبراهيم

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تكثيف حملاتها الرقابية على أماكن بيع الأضاحي للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة للبيع، مع التأكيد على توفيرها في أماكن مناسبة وصحية.

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أسعار الأضاحي

وحتى الآن، لم تعلن الوزارة عن أسعار الأضاحي أو مواعيد الحجز، وذلك سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل.

وأكد أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزير الزراعة، أن الوزارة تعمل دائماً على توفير احتياجات المواطنين من اللحوم بأسعار مناسبة من خلال منافذها المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

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تنمية الثروة الحيوانية 

الجدير بالذكر أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حدد 20 علامه للتأكد من سلامة الأضاحى واللحوم فى إطار الدور التوعوى والإرشادى للوزارة.

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