أسعار وأضاحي عيد الأضحى 2024 في مصر.. آخر التطورات من وزارة الزراعة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تكثيف حملاتها الرقابية على أماكن بيع الأضاحي للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة للبيع، مع التأكيد على توفيرها في أماكن مناسبة وصحية.

أسعار الأضاحي

وحتى الآن، لم تعلن الوزارة عن أسعار الأضاحي أو مواعيد الحجز، وذلك سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل.

وأكد أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزير الزراعة، أن الوزارة تعمل دائماً على توفير احتياجات المواطنين من اللحوم بأسعار مناسبة من خلال منافذها المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

تنمية الثروة الحيوانية

الجدير بالذكر أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حدد 20 علامه للتأكد من سلامة الأضاحى واللحوم فى إطار الدور التوعوى والإرشادى للوزارة.