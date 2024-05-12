الزمالك يصطدم بنهضة بركان بحثاً عن إستعادة أمجاده الأفريقية

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد إلى الملعب البلدي ببركان لمتابعة المواجهة النارية بين فريقي الزمالك ونهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2023-2024.

يدخل الزمالك المباراة بحثاً عن تحقيق مجد أفريقي جديد بعد غياب 4 سنوات عن تحقيق الألقاب القارية منذ تتويجه بطلاً لكأس السوبر الأفريقي في 2020 على حساب الترجي الرياضي التونسي.

ويأمل الفارس الأبيض ي غضافة ثاني القابه لبطولة الكونفدرالية بعدما توج بطلاً لها للمرة الأولى عام 2019 وعلى حساب المنافس ذاته “نهضة بركان”.

وإختتم فريق الزمالك أمس السبت إستعداداته للمباراة بمران خفيف حيث حرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تخفيف الحمل البدني.

وحرص أعضاء مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب على مؤازرة الفريق في مرانه الأخير استعداداً للقاء المرتقب.

جوزيه جوميز: الزمالك إسم كبير وجاهزون لمواجهة نهضة بركان

من جانبه أكد جوزيه جوميز المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك على ثقته في لاعبيه وقدرتهم على تقديم مباراة قوية امام نهضة بركان.

وقال جوميز: “ جميع لاعبي الفريق المتواجدين في الفريق على أتم الجاهزية للقاء، وفيما يخص الغيابات عن اللقاء أكد جوميز أن السيناريو الأفضل للمدير الفني هو تواجد جميع اللاعبين بالفريق في أهم المباريات ”.

وأكمل: " أتينا إلى هنا لتمثيل فريق كبير وأن نبذل قصارى جهدنا وأن نقدم مباراة كبيرة بروح رياضية ولعب نظيف".

قائمة الزمالك لمباراة نهضة بركان

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.