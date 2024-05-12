طبيبة تغذية تُكذب أسطورة شائعة عن شرب الشاي

أوضحت طبيبة تغذية روسية أن تناول الشاي ليس حلاً سحريًا لفقدان الوزن، فهو لا يؤثر مباشرةً على حجم الخلايا الدهنية، مشيرة إلى أن الاستخدام الصحيح للشاي في إطار نظام غذائي متوازن بالإضافة إلى ممارسة النشاط البدني يمكن أن يسهم في تخفيض الوزن.

هل تناول الشاي يساعد على فقدان الوزن؟

ووفقًت لما ذكره موقع NEWS.ru، أكدت الطبيبة إن الشاي يتميز بغناه بالعناصر الغذائية المفيدة، وعلى الرغم من فوائده الصحية، إلا أنه لا يمكن اعتباره وحده كحل لفقدان الوزن، فعلى الرغم من أنه يحتوي على الكافيين والكاتيكين والبوليفينول، والتي قد تعزز عملية التمثيل الغذائي وتزيل السموم من الجسم، إلا أنه لا يكفي بمفرده لتحقيق فقدان الوزن.

كما أوضحت أن الشاي يساهم في تسريع عملية التمثيل الغذائي، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤثر على استقلاب الكربوهيدرات والدهون في الجسم، وبالتالي يمكن أن يساعد في عملية تخفيض الوزن بشكل فعال.

وبناءً على هذه المعلومات، تأكدت الطبيبة من أن الشاي يجب أن يُدمج في نظام غذائي صحي، ولكن يجب أن يكون هذا التضمين ضمن إطار شامل يشمل النظام الغذائي وممارسة الرياضة بانتظام.

وختمت نصيحتها بتأكيدها على أن الشاي، على الرغم من فوائده العديدة، لا يمكن أن يحل محل الحمية الغذائية المتوازنة والنشاط البدني المنتظم في سبيل خسارة الوزن بشكل صحي ومستدام.

على صعيد آخريد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.