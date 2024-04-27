جوجل ترفض دعوى احتكار تكنولوجيا الإعلان

قدمت شركة جوجل طلبًا يوم الجمعة أمام محكمة فيدرالية في فيرجينيا تطالب فيه بإلغاء الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل ضدها ضد الاحتكار. ورفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد شركة جوجل في يناير 2023، متهمة الشركة باحتكار تقنيات الإعلان الرقمي من خلال “السلوك المناهض للمنافسة والإقصاء”. وبحسب بلومبرج، تسعى جوجل الآن للحصول على حكم مستعجل لتجنب إحالة القضية إلى المحاكمة في سبتمبر كما هو مخطط له.

قال المدعي العام ميريك بي جارلاند في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن الدعوى القضائية لأول مرة أن جوجل "استخدمت سلوكًا مناهضًا للمنافسة واستبعاديًا وغير قانوني للقضاء على أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي أو التقليل منه بشدة". وتزعم الدعوى القضائية أن جوجل تتحكم في أدوات الإعلان الرقمي إلى حد أنها "تحصل في المتوسط على أكثر من 30 بالمائة من أموال الإعلانات التي تتدفق عبر منتجات تكنولوجيا الإعلان الرقمي الخاصة بها"، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الوكالة العام الماضي.

تجادل جوجل الآن بأن وزارة العدل لم تثبت أن الشركة تسيطر على ما لا يقل عن 70% من السوق، وهو ما استخدمته بعض القضايا السابقة كحد أدنى للتأهل كاحتكار، وأن الوكالة "صنعت الأسواق خصيصًا لهذه الحالة". "، بحسب بلومبرج، مستبعدة بذلك منافسيها الرئيسيين مثل منصات التواصل الاجتماعي. وتزعم الشركة أيضًا أن قضية وزارة العدل "تتجاوز حدود قانون مكافحة الاحتكار"، وفقًا لتقارير رويترز.