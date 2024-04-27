بعد خلو المنصب.... ياسر راشد يطلب التعيين عضوًا منتدبًا لمصر للمقاصة

1.4 مليون صوت

طالب ياسر راشد المرشح لمنصب العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى بتعيينه عضوًا منتدبًا ثانيًا فى مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، وذلك بعد خلو المنصب بعد استقالة خالد راشد العضو المنتدب السابق للشركة.

كما طالب ياسر راشد بسحب التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة مصر للمقاصة، بتاريخ 3/10/ 2023، والمتضمن الاكتفاء، وتكليف هشام مبروك عضوًا منتدبًا للمقاصة.

قال «راشد» فى المذكرة التى تمت إحالتها إلى محمد الصياد نائب رئيس الرقابة المالية إن «راشد» حصل فى الانتخابات التى أجريت لمجلس إدارة الشركة منذ 3 سنوات وتنتهى مدتها خلال الأشهر القليلة القادمة على 1404306 صوتًا، وهو يعد أعلى الأصوات التى لها حق التعيين بعد استقالة خالد راشد من منصبه.

أضاف ياسر راشد أنه إعمالًا للمادة 86 من القانون 159 لسنة 81 التى تتضمن أنه حال خلو منصب عضو مجلس الإدارة يحل محله العضو التالى له فى الأصوات فى آخر انتخابات تم اجراؤها لاختيار أعضاء مجلس الإدارة، وإذ أن الثابت فى آخر انتخابات لمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، وفقًا لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى 15/9/2021 أن تصويت انتخابات الأعضاء المنتدبين للشركة وفقا للقائمة جاء ياسر راشد ثالثًا بعد خالد راشد وهشام مبروك.

كانت شركة مصر للمقاصة قد شهدت خلال إحدى الجلسات الماضية عطلا فى الأنظمة، تسبب فى عدم قدرة شركات الأوراق المالية على حجز اسهم عملائها سواء من الافراد المصريين اوالمستثمرين العرب، وكذلك المؤسسات المالية المصرية والعربية أو الأجنبية وذلك للتسوية العادية عن يوم 18/4/2024 اوتسوية اليوم السابق 21/4/2024 نتيجة عطل فى نظام تشغيل التطبيقات ومن ضمنها تطبيق حجز الأسهم للبيع.