الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر للكرة الطائرة بعد فوز صعب على الطلائع
تأهل الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك إلى نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي بعدما حققق فوزا صعبا على طلائع الجيش في نصف النهائي بنتيجة 3 _ 2.
تقدم الزمالك بالشوط الأول وتعادل الطلائع بالشوط الثاني ثم تقدم الطلائع بالشوط الثالث قبل أن يخطف الزمالك شوطين متتالين لينهي اللقاء لصالحه.
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:
25 _ 17
21 _ 25
22 _ 25
25 _ 21
15 _ 11
ويلتقي الزمالك في نهائي البطولة غدا الأحد مع الفائز من نصف النهائي الاخر والذي سيجمع بعد قليل بين الأهلي وبتروجت .
يذكر ان الزمالك هو حامل لقب البطولة في اخر 3 مواسم.