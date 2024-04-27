خبير: موقف مصر اليوم من القضية الفلسطينية أقوى من أي دولة

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن موقف مصر اليوم من القضية الفلسطينية أصبح أقوى بكثير من أى دولة فى العالم وحتى أقوى من الجانب الأمريكى.

وقال فارس خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية " الحياة"، اليوم السبت، إن الدولة المصرية تصنع فرصة استثنائية لوقف الحرب على غزة، فى الوقت بدل الضائع، موضحا أن زيارة الوفد المصرى بالأمس إلى تل أبيب دليل قاطع على حرص مصر على خفض التصعدي والعمل مرة أخرى على عودة المسار السياسى ووقف العمليات العسكرية الممتدة.

وأضاف أن إقدام إسرائيل على عملية الاجتياح البرى لرفح الفلسطينية سيعمل على خسارتها الكثير، لأن دخول رفح ستكون المرحلة الأخيرة والفاصلة للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وبعد ذلك ستتعرض الأخيرة لضغوط كثيرة.

وواصل فارس أنه إذا دخل نتنياهو رفح الفلسطينية سيتعرض لضغوط دولية للخروج من غزة لأن ليس هناك مبرر لبقاءه فى القطاع بعد قيامه بعملية برية فى رفح، كما انه سيعقد موقفه مع مصر لأن الدولة المصرية موقفها حازم وحاسم من القضية الفلسطينية.

صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 34388 شهيدا





وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 34388 شهيدا و77437 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأضافت: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و69 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأكد البيان على أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

نقلا عن أهالي المحتجزين لدى "حماس".. إذاعة إسرائيلية: نمر بأوقات عصيبة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إن قلة حضور الإسرائيليين للمظاهرات تعني نسيان ملف المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ونقلت إذاعة "ريشت بيت" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن أهالي وذوي محتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة، عدم رغبة المواطنين الإسرائيليين في نسيان ملف ذويهم المحتجزين.

وأوضحت الإذاعة أنه بعد مرور 204 يوما على عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي، ومع ذلك يقل حضور الإسرائيليين للمظاهرات.

وشدد أهالي وذوو المحتجزين الإسرائيليين على ضرورة حضور المظاهرات بدعوى أنهم يمرون بأوقات عصيبة.

وكانت حركة حماس قد أعلنت، اليوم السبت، أنها تسلمت الرد الإسرائيلي على موقفها الذي سلمته للوسطاء المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل الجاري، بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وقال خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية: "تسلمت حركة حماس اليوم رد الاحتلال الصهيوني الرسمي على موقف الحركة الذي سلم للوسيطين المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل".