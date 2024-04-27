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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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غزة تلهب الاحتجاجات بجامعات أوروبا وأمريكا

مظاهرات لطلاب الجامعات
مظاهرات لطلاب الجامعات الأوربية والأمريكية

يواصل منذ أيام طلاب عدد من الجامعات الأوروبية التظاهر احتجاجاً على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ تُعد هذه الحركة استجابةً للأحداث القائمة وتعبيرًا عن الغضب والتضامن مع الفلسطينيين.

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وشهدت الجامعات في الولايات المتحدة  مظاهرات واحتجاجات واسعة النطاق، حيث أقام الطلاب مخيمات ووقفات احتجاجية، وذلك للتنديد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية وللتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين.

 

وشهدت جامعات أمريكية، منها "تكساس" و"ييل" و"كولومبيا" و"وساوثرن كاليفورنيا"، خلال الأيام الماضية، حملة اعتقالات طالت مئات الطلاب وبعض الأساتذة المحاضرين.

 

وفي فرنسا شهدت العديد من الجامعات مظاهرات واحتجاجات، حيث أقيمت مخيمات وتم تنظيم مسيرات للتضامن مع الفلسطينيين، ولاسيما في جامعتي السوربون وسيانس بو.


كما  شهدت الشوارع بألمانيا  احتجاجات ومظاهرات مماثلة، حيث قام الطلاب بإقامة مخيمات تضامنية خارج المستشارية في برلين، مطالبين بوقف شحنات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، وتصاعدت التوترات مع الشرطة وسط محاولات لفض الاعتصامات وتفريق المتظاهرين.

بينما في ايطاليا نظم طلاب جامعة سابينزا  مظاهرات وإضرابات عن الطعام واشتباكات مع الشرطة أمام الجامعة، في إطار حملة للتنديد بسياسات إسرائيل وتضامنًا مع الفلسطينيين.

وفي استراليا  نظَّم طلاب الجامعات مظاهرات ووقفات احتجاجية ومخيمات تضامنية مع الفلسطينيين، للتعبير عن رفضهم العنف الإسرائيلي وللتضامن مع الشعب الفلسطيني.

مظاهرات الجامعات 
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