تعاون بين Apple و OpenAI لإنشاء روبوت محادثة لجهاز iPhone

استأنفت شركة Apple المحادثات مع OpenAI، الشركة المصنعة لـ ChatGPT، لتشغيل بعض ميزات الذكاء الاصطناعي القادمة إلى نظام التشغيل iOS 18، وفقًا لتقرير جديد في بلومبرج. وتقوم شركة Apple أيضًا ببناء نماذج لغوية كبيرة خاصة بها لتشغيل بعض ميزات iOS 18، لكن محادثاتها مع OpenAI تتمحور حول "مكون الدردشة/البحث"، وفقًا لمراسل بلومبرج مارك جورمان.

وبحسب ما ورد تجري شركة Apple أيضًا محادثات مع Google لترخيص Gemini، وهو برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي الخاص بشركة Google، لنظام التشغيل iOS 18. وأفادت بلومبرج أن هذه المحادثات لا تزال مستمرة، وأن الأمور لا تزال مستمرة، وأن الأمور لا تزال تسير في أي من الاتجاهين لأن شركة Apple لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن أي منها تكنولوجيا الشركة المستخدمة. من الممكن، كما يقول جورمان، أن ينتهي الأمر بشركة أبل إلى ترخيص تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من كلا الشركتين أو عدم ترخيص أي منهما.

حتى الآن، ظلت شركة أبل هادئة بشكل ملحوظ بشأن جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي، حتى مع انزلاق بقية وادي السليكون إلى سباق تسلح في مجال الذكاء الاصطناعي. لكنها أسقطت ما يكفي من التلميحات للإشارة إلى أنها تطبخ شيئًا ما. عندما أعلنت الشركة عن أرباحها في فبراير، قال الرئيس التنفيذي تيم كوك إن شركة آبل تواصل العمل والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وهي "متحمسة لمشاركة تفاصيل عملنا المستمر في هذا المجال في وقت لاحق من هذا العام". وزعمت أن جهاز M3 MacBook Air الجديد الذي أطلقته الشهر الماضي كان "أفضل كمبيوتر محمول استهلاكي في العالم للذكاء الاصطناعي"، ويقال إنه سيبدأ في إطلاق أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تركز على الذكاء الاصطناعي في وقت لاحق من هذا العام. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت شركة Apple أيضًا مجموعة من نماذج اللغات الكبيرة مفتوحة المصدر والتي تم تصميمها للتشغيل محليًا على الأجهزة بدلاً من السحابة.

لا يزال من غير الواضح كيف ستبدو ميزات الذكاء الاصطناعي من Apple في أجهزة iPhone والأجهزة الأخرى. لا يزال الذكاء الاصطناعي التوليدي غير موثوق به ويميل إلى اختلاق الإجابات. تم إصدار الأدوات الحديثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل Humane Ai Pin لمراجعات كارثية، في حين أن أدوات أخرى مثل Rabbit R1 لم تثبت قيمتها بعد.

سنكتشف المزيد في مؤتمر WWDC في 10 يونيو.