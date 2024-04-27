بالسعف والزيتون المزين استقبلوا المسيح في أحد الشعانين .. هل عطلة أم لا؟

تحتفل جميع الكنائس المصرية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، والأسقفية غدَا بأحد الشعانين 2024 الموافق 28 أبريل الجاري ، في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، تلك المناسبة التي يحتفل بها الأقباط خلال الساعات القليلة القادمة أصبحت أبرز الموضوعات التي تشغل المصريين خلال الفترة الحالية هل اجازة ام لا.

تستعرض الوفد فى السطور التالية كل ما تريد معرفتة أحد الشعانين وهل هو إجازة أم لا؟

ما هو أحد الشعانين أو السعف؟

أحد الشعانين أو عيد الشعنينة هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح (عيد القيامة) ويسمى الأسبوع الذي يبدأ به بأسبوع الآلام، وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس، ويسمّى هذا اليوم أيضًا بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي المدينة استقبلوه بالسعف والزيتون المزيّن فارشين ثيابهم وسعف النخيل وأغصان الزيتون أمامه، لذلك يعاد استخدام السعف والزينة في أغلب الكنائس للاحتفال بهذا اليوم. ويرمز سعف النخيل إلى النصر، أي أنهم استقبلوا يسوع منتصرًا مُحقّقا نبوأة زكريا بصفته المسيح.

يعطي المسيحيون حول العالم أهمية بالغة لأحد الشعانين كونه ذكرى دخول ملك السلام إلى القدس وحدثاً سابقاً لقيامة يسوع وبداية أسبوع الآلام.، وتبدأ عقب نهاية الاحتفالات به نهاية ظهر اليوم تبدأ البصخة المقدسة وهي الصلوات التي تقام في الكنيسة أيام أسبوع الآلام حيث تمنع الكنيسة إقامة القداسات ورفع البخور في هذه الأيام.

أحد الشعانين هو ذكرى دخول المسيح إلى أوشليم أي القدس حاليا، فى الأحد الأخير قبل عيد القيامة ، ويسمى أحد الشعانين أو الزيتونة، أو السعف لأن أهالى القدس استقبلوا فيه المسيح بالسعف والزيتون المزين، وفرشوا ثيابهم وأغصان الأشجار والنخيل تحت قدميه كما كان يتم استقبال الملوك قديما.

هل أحد الشعانين إجازة رسمية؟

هل أحد الشعانين إجازة رسمية؟.. سؤال طرحه الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية لمعرفة حقيقة وجود عطلة غدا الأحد 28 أبريل 2024 بمناسبة أحد الشعانين.

حقيقة إجازة أحد الشعانين

أحد الشعانين إجازة رسمية للأقباط في الدولة المصرية مدفوعة الأجر، وفقًا لقوانين العمل المنظمة وقرارات مجلس الوزراء، إذ يسمح لهم بالتغيب عن العمل في هذا اليوم باعتباره عيدًا لهم، وكذلك في يوم خميس العهد والأعياد المسيحية.

وبالانتقال إلى إجازة أحد الشعانين 2024 لباقي موظفي الدولة، فتقتصر تلك العطلة على الأقباط فقط إذ يسمح لهم بالتغيب عن العمل في هذا اليوم باعتباره عيدًا لهم، ويجرى العمل بشكل طبيعي في مختلف المصالح الحكومية المختلفة دون تعطل، وبذللك لن يعتبر أحد الشعانين إجازة رسمية في مصر، بل يكون يوم عمل طبيعي لجميع الموظفين عدا الأقباط.

إجازة أحد الشعانين فى البنوك

وبناءا على ما سبق، غدًا الأحد يوم عمل طبيعي في مختلف البنوك على مستوى الجمهورية، حيث يحصل جميع الموظفين الأقباط فقط على عطلة مدفوعة الأجر بمناسبة أحد الشعانين، يسير عمل البنوك بشكل طبيعي في المواعيد الرسمية لاستقبال العملاء صباحًا، دون وجود أي إجراءات للتعديل في وتيرة اليوم.