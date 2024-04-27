محافظ الإسكندرية: الدولة المصرية تعمل لدعم وتشجيع الصناعات اليدوية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ان الدولة المصرية تبذل جهد لدعم وتشيجع الصناعات اليدوية لتحقيق التمكين الاقتصادى ورفع مستوى المعيشة ودفع عجلة الانتاج فى شتئ المجالات .

اضاف " الشريف " ان جميع الاجهزة المحافظة تعمل على تشجيع الاسر المنتجة واصحاب المشروعات البسيطة وذلك من خلال توفير اماكن لعرض منتجاتهم على اكبر عدد ممكن من المواطنين بالمجان .

جاء ذلك خلال افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، معرض الأسر المنتجة لعرض وبيع منتجات المشغولات اليدوية والتراثية والمنتجات الغذائية المقام بحديقة الشلالات القبلية، والذي تنظمه الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وإدارة الحفاظ على التراث، والإدارة العامة للحدائق المركزية بالتعاون مع مديرية الزراعة بالإسكندرية، وشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وحي وسط، وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، وجامعة فاروس، ومديرية الشئون الصحية، وفرع ثقافة الإسكندرية، ومنطقة آثار الإسكندرية.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن المعرض يهدف إلى إحياء المنتجات التراثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للسيدات المعيلات، حيث يتم توافر أماكن لهم بالمجان لعرض منتجاتهم أمام الجمهور.

ومن الجدير بالذكر؛ أن المعرض يقام لمدة يومين في الفترة من 27-28 من الشهر الجاري، بمشاركة 50 عارض من السيدات المعيلات، لعرض العديد من المنتجات بأسعار مناسبة وجودة عالية ما بين "مشغولات يدوية وتراثية كروشية تريكو- منتجات جلود- إكسسوارات- ملابس- منتجات غذائية".

وعقب الافتتاح؛ تفقد الشريف المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتي تشمل "الكشف المبكر عن الأورام السرطانية- الاعتلال الكلوي - وسائل تنظيم الأسرة- والأمراض المزمنة" وذلك بتواجد عربية متنقلة.

جاء ذلك بحضور، المهندسة جيهان مسعود السكرتير المساعد لمحافظة الإسكندرية، واللواء هشام لطفي مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، والمهندسة زينب السيد رئيس حي وسط، والدكتور إبراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة، والدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتور محمود عودة مدير عام الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية بالصرف الصحي بالإسكندرية، و محمد خضر الحلواني مدير الإدارة العامة للحدائق المركزية، و شيرين مصطفى مدير إدارة الحفاظ على التراث، والنائبة منى عمر، والمهندسة سكينه البابلي عضو المجلس القومي للمرأة، وممثلي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.