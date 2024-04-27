كلوب يوضح حظوظ ليفربول في التتوييج بالدوري الإنجليزي

أوضح يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، حظوظ فريقه في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري، بعد النتائج المُخيبة للاَمال طيلة الفترة الماضية.

وكان ليفربول قد تعرض للخسارة في 3 مباريات خلال الـ 5 لقاءات الماضية، بينما تعادل في واحدة وفاز في أخرى.

وانتهت مواجهة وست هام يونايتد أمام ليفربول بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2، ضمن منافسات البريميرليج للموسم الجاري 2023/2024.

ورد كلوب على حظوظ فريقه في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قال المدرب الألماني: "بالتأكيد لست في مزاج يسمح لي بالحديث عن ذلك، لأكون صادقًا".

وتابع المدرب الألماني: "كان يجب علينا الفوز اليوم، كنا نُدرك الأمر، ولكننا لم نتمكن من الفوز والآن لدينا القليل من المباريات، ومصيرنا ليس بأيدينا".

وأتم كلوب تصريحاته: "نمتلك المزيد من الوقت وحتى المباراة التالية، نحاول أن نجعل اللاعبين جاهزين نفسيًا وبدنيًا مرة أخرى، وسنعود".

الجدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 75 نقطة، بينما يأتي اَرسنال على رأس الترتيب بـ 77 نقطة، ومانشستر سيتي وصيفًا بـ 76 نقطة.