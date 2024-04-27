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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ألفونسو ديفيز بديلًا لـ بايرن ميونخ أمام فرانكفورت بالدوري الألماني

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

أعلن الجهاز الفني لبايرن ميونخ بقيادة المدرب توماس توخيل، عن تشكيل البفاري الرسمي لمواجهة اَينتراخت فرانكفورت، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.

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تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة بايرن ميونيخ.. مرموش أساسيًا

وتقرر انطلاق مواجهة بايرن ميونخ أمام اَينتراخت فرانكفورت في تمام الرابعة والنصف من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب "إليانز اَرينا" معقل البايرن.

تشكيل بايرن ميونخ أمام اَينتراخت فرانكفورت

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: مزراوي - إريك داير - دي ليخت - كيمتش.

وسط الملعب: لايمر - جوريتزكا - شوبو موتينج.

خط الهجوم: جوريرو - مولر - هاري كين.

فيما جاء بدلاء بايرن ميونخ لمواجهة فرانكفورت، كالتالي:

أولريخ، كيم مين جاي، ألفونسو ديفيز، مارتينيز، زفوناريك، بافلوفيتش، ماتيس تيل.

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