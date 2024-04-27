عاجل
عاجل.. انفجار قوي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة
السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة بايرن ميونيخ.. مرموش أساسيًا

مرموش
مرموش

كشف دينو توبمولر المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، عن التشكيل الرسمي لفريقه للمواجهة المرتقبة بايرن ميونيخ، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الألماني.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة بايرن ميونيخ بالدوري الألماني

 

 

تشكيل آينتراخت فرانكفورت

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 45 نقطة، بينما يقع بايرن ميونيخ في المركز الثاني برصيد 66 نقطة.

وتواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي لآينتراخت فرانكفورت لمواجهة النادي البافاري.وكان مرموش سجل هدفاً وصنع 2 آخرين في مباراة بايرن ميونيخ في الدور الأول من الدوري الألماني، والتي انتهت بفوز فرانكفورت بنتيجة (5-1).

الجريدة الورقية