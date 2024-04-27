بالفيديو ..الكوربيه ترصد طرح بعض شركات سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير المفيدة للاقتصاد

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.

تناولت الحلقة حوارا مطولا مع حنان رمسيس عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية:... ويتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بعدد من الملفات المهمة، والتركيز على أن .. .. طرح بعض شركات سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة هدفه شخصي ولا تحقق قيمة مضافة للسوق.

كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة منها.... تعديل قواعد إفصاح الشركات الراغبة في إعادة تقييم الأصول الثابتة....حيث أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارا بتعديل قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ومن ضمنها الشركات العاملة في مجال سوق رأس المال والبالغ عددها 540 شركة.

ألزم القرار الشركات الراغبة في إعادة تقييم الأصول الثابتة بغرض التأثير على قوائمها المالية بمراعاة 3 اشتراطات، وهي أن يتم إعادة تقييم الأصول الثابتة من خلال أحد المقيمين المقيدين بسجلات الهيئة، وأن يتم التقييم طبقاً لمعايير التقييم الصادرة عن الهيئة، وأن يتم عرض القوائم المالية بعد التأثير عليها متضمنة تقرير مراقب الحسابات وملاحظات الهيئة عليها على أقرب جمعية عامة للشركة لاعتمادها.

يأتي ذلك تعزيزاً لقواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف رفع نسبة الإفصاح والشفافية حفاظاً على حقوق المساهمين في الشركات والتأكد من التزام الشركات بالقوانين والقواعد المنظمة وذلك استكمالاً لجهود الهيئة الخاصة استقرار وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين فيها.

كما تحتوي الحلقة أيضا على.... كلام صور....أشرف سلمان رئيس اتحاد الأوراق المالية

60 عضوا ضمن الحضور

مقترح العقد الموحد لأمناء الحفظ أمام الاتحاد المصري للأوراق المالية

يجري الاتحاد المصري للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان اليوم الأحد اجتماعا موسعا مع الشركات والبنوك الممارسة لنشاط أمناء الحفظ لدراسة ومناقشة مقترح عقد موحد يحدد العلاقة بين الأمناء والعملاء، بحيث يتم توحيد بنود بين كافة الممارسين لأمناء الحفظ، تجنبا للعقد الاسترشادي الصادر حسب اجتهاد كل جهة أو شركة.

علمت "الوفد" أن المقترح يضم العديد من البنود الخاصة بتنظيم العلاقة مع العملاء، ومن ضمنها بند مقابل الخدمات، ويسعى الاتحاد إلى العمل مع الممارسين لنشاط أمناء الحفظ للوصول إلى صيغة موحدة واضحة ومحددة يتفق عليها الجميع مقابل الخدمات.

كانت الرقابة المالية سبق وقد عقدت اجتماعا مع أمناء الحفظ من ممثلي الشركات والجهات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط أمناء الحفظ لبحث سبل تطوير نشاط أمناء الحفظ، وناقش اللقاء الخدمات التي تقدمها الشركات للمتعاملين في سوق الأوراق المالية وسبل تطوير تلك الخدمات وكذلك تعاملات تلك الشركات بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، كما تم مناقشة مقترحات خفض التكاليف على المتعاملين والبنود الموجودة ضمن فواتير عملاء شركة السمسرة، لضمان استمرار جاذبية السوق مع عدم تكبد أمناء الحفظ لأعباء إضافية، بالإضافة إلى أيضا تخفيض مصاريف الحيازة التي تتلقاها الشركات مقابل حيازة الأوراق المالية.

كما يسعى الاتحاد خلال الاجتماع إلى مناقشة ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ، وكل ما يتعلق بالسوق.

ومتوقع أن يكون الاجتماع بحضور نحو 60 أمين حفظ يمثلون البنوك وشركات السمسرة التي لديها نشاط أمناء الحفظ.

تتضمن الحلقة " أيضا " " " ... " بعد خلو المنصب ....ياسر راشد يطلب التعيين عضوا منتدبا لمصر للمقاصة ...حيث طالب ياسر راشد المرشح لمنصب العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي بتعيينه عضوا منتدبا ثانيا في مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، وذلك بعد خلو المنصب بعد استقالة خالد راشد العضو المنتدب السابق للشركة.

كما طالب ياسر راشد بسحب التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة مصر للمقاصة، بتاريخ 3/10/ 2023، والمتضمن الاكتفاء، وتكليف هشام مبروك عضوا منتدبا للمقاصة.

قال "راشد" في المذكرة التي تمت احالتها إلى محمد الصياد نائب رئيس الرقابة المالية أن "راشد" حصل في الانتخابات التي أجريت لمجلس إدارة الشركة منذ 3 سنوات وتنتهي مدتها خلال الأشهر القليلة القادمة على 1404306 صوتا، وهو يعد أعلى الأصوات التي لها حق التعيين بعد استقالة خالد راشد من منصبه.

أضاف ياسر راشد أنه اعمالا للمادة 86 من القانون 159 لسنة 81 التي تتضمن أنه حال خلو منصب عضو مجلس الإدارة يحل محله العضو التالي له في الأصوات في اخر انتخابات تم اجراؤها لاختيار أعضاء مجلس الإدارة، وإذ ان الثابت في اخر انتخابات لمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، وفقا لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في 15/9/2021 أن تصويت انتخابات الأعضاء المنتدبين للشركة وفقا للقائمة جاء ياسر راشد ثالثا بعد خالد راشد وهشام مبروك.

كانت شركة مصر للمقاصة قد شهدت خلال احدي الجلسات الماضية عطلا في الأنظمة، تسبب في عدم قدرة شركات الاوراق المالية على حجز اسهم عملائها سواء من الافراد المصريين اوالمستثمرين العرب وكذلك المؤسسات المالية المصرية والعربية اوالاجنبية وذلك للتسوية العادية عن يوم 18/4/2024 اوتسوية اليوم السابق 21/4/2024 نتيجة عطل فى نظام تشغيل التطبيقات ومن ضمنها تطبيق حجز الاسهم للبيع .

كما يتضمن البرنامج... ""إيليت للاستشارات المالية" تعد دراسة جدوى لشركة تكنولوجية مالية...حيث تعكف شركة إيليت للاستشارات المالية على إعداد دراسة جدوي لإحدى الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.

قال الدكتور سيف عوني العضو المنتدب لشركة إيليت إن اعداد دراسة الجدوى لشركة التكنولوجيا المالية، لا تزال تحت التأسيس وتعد من تكليفات أحدى البنوك الوطنية الكبرى.

أضاف "عوني" أن دراسة الجدوى تتضمن البنود المهمة في الشركة، وتشمل 3 محاور منها دراسة الجوانب الإدارية، والفنية، خطة الاعمال، التدفقات النقدية، بالإضافة إلى دراسة تفصيلية وشاملة عن قطاع التكنولوجية المالية.

أشار "عوني" إلى أن رأس مال الشركة يصل إلى 6 ملايين دولار، مشددا على أن الانتهاء من دراسات الجدوى للشركة فنيا واداريا وماليا، خلال فترة بسيطة.

أجريت "ايليت" نحو 80 دراسة جدوى خلال الفترة الماضية، للعديد من الشركات المهمة العاملة في المجالات المختلفة بالسوق المحلي.

تختص شركة ايليت للاستشارات بتقديم الاستشارات المالية والتجارية المهنية، ودراسات الجدوى الاقتصادية، وحوكمة الشركات، وتقديم كل الخدمات التي لها علاقة بذلك.

ويتضمن البرنامج الرؤية الفنية خلال الأسبوع ....حيث تتوقع تتوقع هالة مسعود خبير أسواق المال أن تشهد مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري ارتداد المؤشرات نحو الصعود، في ظل وصول الأسعار إلى مستويات متدنية ومغرية للشراء.

كما تتوقع أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 خلال تعاملات الأسبوع مستوى 27400 نقطة.

كما تتوقع أيضا أن يمثل مستوى 26000 نقطة مستوى مقاومة أول، ومستوى26600 مستوى مقاومة ثان، على أن تكون منطقة 25500 نقطة مستوى دعم أول، ومنطقة 25250 نقطة مستوى دعم ثان.