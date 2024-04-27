أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق المصرية

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت.. شهدت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق المصرية ومن أرض المصنع بالطن، ارتفاعًا جديدًا، ليصعد سعر طن حديد عز بنحو 100 جنيه، بينما استقرت أسعار الأسمنت بالطن، ليصل سعر الأسمنت المسلح اليوم لـ2080 جنيهًا للطن.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت، وذلك حرصًا منها على متابعة كل ما يستجد من اخبار اقتصادية وعالمية للوقوف على آخر التطورات التي يشهدها العالم بالمجالات الاقتصادية كافة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت من أرض المصنع:

- سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم نحو 41875 جنيهًا.

- صعد سعر طن حديد عز اليوم لـ 42750 جنيهًا.

- سجل سعر طن الحديد اليوم في شركة المصريين لـ 41000 جنيه.

- وصل سعر طن حديد الكومي اليوم نحو 38000 جنيه.

- بلغ سعر حديد بشاي اليوم نحو 42 ألفًا و600 جنيه للطن.

- سجل سعر طن الحديد من مصر ستيل نحو 39 ألفًا و150 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم السبت من أرض المصنع بالطن:

- بلغ سعر طن حديد بيانكو اليوم نحو 38000 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد السويس للصلب نحو 42 ألفًا 500 جنيه للطن.

- سجل سعر طن حديد الجيوشي اليوم نحو 39000 جنيه.

- وصل سعر طن الحديد من المراكبي لـ 41000 جنيه.

- حقق سعر طن حديد عطية اليوم نحو 38500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم السبت من أرض المصنع بالطن:

- سجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم نحو 2216 جنيهًا.

- وصل سعر الأسمنت المسلح اليوم لـ 2080 جنيهًا للطن.

- حقق سعر طن أسمنت النصر اليوم نحو 2030 جنيهًا.

- بلغ سعر الأسمنت جنوب الوادي اليوم لـ 1950 جنيهًا.

- حقق سعر طن أسمنت العسكري نحو 1960 جنيهًا.

- وصل سعر أسمنت النهضة اليوم لـ 1940 جنيهًا في الطن.

- حقق سعر أسمنت السويدي اليوم نحو 2180 جنيهًا.

- بلغ سعر أسمنت السويس اليوم نحو 2080 جنيهًا للطن.

- جاء سعر أسمنت حلوان اليوم محققا نحو 2080 جنيهًا للطن.

- بلغ سعر أسمنت المخصوص نحو2040 جنيهًا للطن.

- تراوحت أسعار الأسمنت المخلوط اليوم بين 1280 إلى 1440 جنيهًا للطن.

- تراوحت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 2150 لـ 2370 جنيهًا للطن.

- تراوح سعر الأسمنت الأبيض اليوم بين 3500 إلى 3600 جنيه للطن.