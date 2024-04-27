كولر يحتفل بصعود الأهلي إلى نهائي أفريقيا بشوكولاتة سويسرية

احتفل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتأهل القلعة الحمراء إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة على التوالي، وذلك عقب فوزه على مازيمبي الكونغولي.

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نشر كولر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة وهو يشاهد مباراة نصف النهائي مرة أخرى معلقًا: “ بطعم الفوز والشيكولاتة السويسرية تصبح مشاهدة مباراة الأمس مرة أخرى أسهل، أشكركم على دعمكم الرائع.. مدرب ناديكم”.

وكان الأهلي حقق فوزًا عريضًا على ضيفه مازيمبي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جاءت أهداف الأهلي بتوقيع كل من محمد عبدالمنعم ووسام أبو علي وأكرم توفيق في الدقائق 68، 83، 102.

ووصل الأهلي لنهائي البطولة مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022، و2022-2023.

وبهذا الرقم يعادل الأهلي رقم ريال مدريد الذي وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا خمس مرات متتالية مواسم 1955-1956، و1956-1957، و1957-1958، و1958-1959، و1959-1960.

وسبق للأهلي أن وصل للنهائي أربع مرات متتالية أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، وهو نفس ما حققه ناديا مازيمبي الكونغولي باسمه القديم «الإنجلبير» أعوام 1967، و1968، و1969، و1970، وهافيا كوناكري الغيني أعوام 1975، و1976، و1977، و1978، وبهذا يفك الأهلي الاشتباك مع مازيمبي وهافيا كوناكري ويغرد منفردًا.

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا:

تقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي يوم 18 مايو فى تونس، بينما تقام مواجهة العودة يوم 25 مايو في القاهرة.