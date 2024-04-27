وزير الرياضة يهنئ الجمباز بتأهل ٦ لاعبين إلي أوليمبياد باريس

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي الاتحاد المصري للجمباز، بعد تأهل ٦ لاعبين إلي أوليمبياد باريس ٢٠٢٤، عبر الكوتة القارية، ممثلاً عن القارة الافريقية.

حيث تأهل المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي بعد حصد ذهبية الفرق، وذهبية الفردي ببطولة أفريقيا بنسختها ال١٨ المقامة بكيجالي عاصمة دولة رواندا.



وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي دعم ومساندة أبطالنا الرياضيين، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث شهدت المنظومة الرياضية العديد من النجاحات، وكذلك حرص لاعبي مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء والذى يُتوج بتحقيق مختلف الألقاب.



وبهذا أصبحت مصر أكثر بلد عربي وإفريقي تأهل لاعبيه إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس والمقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس 2024، حيث تأهل 138 لاعبًا ولاعبة في 21 رياضة.





