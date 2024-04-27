رسميًا - تحديد موعد ومكان المباراة الفاصلة المنصورة مع سبورتنج

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، موعد إقامة مباراة المنصورة مع سبورتنج تحديد المتأهل لدورة الترقي للصعود الدوري الممتاز، وقررت اللجنة إقامة المباراة يوم 11 مايو على ستاد بتروسبورت (بدون جمهور)

ويذكر أن المنصورة قد تأهل لدوري المحترفين بعد تصدره للمجموعة الخامسة برصيد 36 نقطة بدون أي هزيمة، ويخوض مباراة فاصلة مع نادي سبورتج بعد أسبوعين للدخول في الدورة الرباعية التي حددها اتحاد الكرة في لائحة هذا الموسم

ويذكر أن الفرق الصاعده لدوري المحترفين هى الترسانه وديروط منتخب السويس وكهرباء الإسماعيلية المنصوره وسبورتنج وكل فريقين كما هو موضح سيلعب مع الفريق الآخر مباراه

والفائز من كل مواجهه يصعد مباشرة بصحبة صاحب المركز الثالث بدوري المحترفين لنكون مجموعه من أربع فرق يلعبوا دوري من دور واحد صاحب المركز الأول يصعد مباشرة للدوري الممتاز.