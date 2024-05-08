البث المباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا

يستقبل ملعب سانتياجو برنابيو، مباراة هامة وقوية تجمع بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 ريال مدريد، يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة خاصة بعد حصد لقب الدوري الإسباني بصورة رسمية، كما نجح في التعادل ذهابًا بهدفين لمثلهما ليصبح بحاجة لأي انتصار للتأهل على أرضه.

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يتوقع أن تكون المباراة حافلة بالإثارة والتشويق، حيث يضع كل فريق كل ما لديه في سبيل الفوز والتأهل إلى النهائي، وتتميز كلا الفريقين بتواجد نجوم كبار في صفوفهم، حيث يعتمد ريال مدريد على قوة جود بيلينجهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

بينما يعتبر الهجوم الإنجليزي هاري كين الأمل الأكبر لبايرن ميونخ في تحقيق الفوز، وبجانبه يقف الألماني ليروي ساني، الذي يمتلك مهارات فنية رائعة قد تكون مفتاح الفوز لفريقه.

وفي لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، انتهت المباراة بنتيجة تعادل مثيرة 2-2، مما يجعل المباراة القادمة أكثر حماسة وتشويقًا، حيث يحتاج الفريقان إلى الفوز أو التعادل بنتيجة أفضل للتأهل إلى المباراة النهائية.

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بعد هذه المواجهة الحاسمة، سيكون الفريق الفائز على موعد مع بوروسيا دورتموند في المباراة النهائية، التي ستقام في الموعد المحدد يوم 1 يونيو على ملعب ويمبلي، وسيكون الفائز من هذه المباراة هو بطل دوري أبطال أوروبا لهذا العام 2024.

ما موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 8 مايو 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

خط سير الطرفين بموسم 2024

قدم الناديين مستويات متقاربة تقريبا طوال الموسم الجاري، ولكن فرض الملكي سيطرته بشكل أكبر، ويأتي خط سير الطرفين بالموسم الجاري كما يلي: