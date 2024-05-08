الموت يفجع كريم عيد العزيز وأحمد السقا يواسيه بكلمات مؤثرة

شارك الفنان أحمد السقا منشور عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام يعلن من خلاله وفاة والدة صديق عمره الفنان كريم عبد العزيز.

وفاة والدة كريم عبد العزيز

وكتب السقا:" إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة/ سهير عبد العزيز والدة اخى و صديق عمرى كريم عبد العزيز".

وأضاف:"اللهم اغفر لها وارحمها و اجعلها من أهل الجنة، خالص العزاء للاسرة .. ربنا يصبر قلبك يا كريم، برجاء قراءة الفاتحة و الدعاء".



جنازة والدة كريم عبد العزيز



وأعلن المخرج عمر عبد العزيز وفاة السيدة سهير عبد العزيز زوجة شقيقه المخرج محمد عبد العزيز، وأشار إلى أن تشييع الجنازة سيكون غدا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر.

آخر أعمال كريم عبد العزيز



قدم الفنان كريم عبد العزيز في السباق الرمضاني لعام 2024 مسلسل الحشاشين وهو مسلسل تاريخى تدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ "الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدا.