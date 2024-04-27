تعرض رئيسة جامعة كولومبيا لضغوط بسبب دعمها لغزة

تعرضت رئيسة جامعة كولومبيا المحاصرة لضغوط متجددة، أمس الجمعة، حيث انتقدت لجنة الإشراف على الحرم الجامعي إدارتها بشدة لقمعها احتجاجا مؤيدا للفلسطينيين في مدرسة Ivy League.

رئيسة جامعة كولومبيا

واجه الرئيس نعمت منوش شفيق، احتجاجا من العديد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمراقبين الخارجيين لاستدعائه شرطة نيويورك لتفكيك مخيم أقامه محتجون في الحرم الجامعي ضد حرب إسرائيل على حماس وغزة.

وبعد اجتماع استمر ساعتين أمس الجمعة، وافق مجلس الشيوخ بجامعة كولومبيا على قرار بأن إدارة شفيق قوضت الحرية الأكاديمية وتجاهلت حقوق الخصوصية والإجراءات القانونية الواجبة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال استدعاء الشرطة ووقف الاحتجاج.

القرار أثار مخاوف جدية بشأن احترام الإدارة للحوكمة المشتركة والشفافية في عملية صنع القرار في الجامعة".

ولم يذكر مجلس الشيوخ، الذي يتألف في معظمه من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين بالإضافة إلى عدد قليل من الطلاب، اسم شفيق في قراره وتجنب اللغة الأكثر قسوة المتمثلة في اللوم.

ولم يرد رد فوري على القرار من شفيق وهو عضو في مجلس الشيوخ لكنه لم يحضر اجتماع الجمعة. وقال المتحدث باسم جامعة كولومبيا بن تشانغ إن الإدارة تشترك في نفس الهدف مع مجلس الشيوخ - وهو إعادة الهدوء إلى الحرم الجامعي - وأنها ملتزمة "بحوار مستمر".

ألقت الشرطة القبض على أكثر من 100 شخص في ذلك اليوم وأزالت الخيام من الحديقة الرئيسية لحرم المدرسة في مانهاتن ، لكن المتظاهرين عادوا بسرعة وأقاموا خياما مرة أخرى ، مما ضيق خيارات كولومبيا بشأن تفكيك المخيم.

ومنذ ذلك الحين، ألقي القبض على مئات المحتجين في مدارس من كاليفورنيا إلى بوسطن حيث أقام الطلاب معسكرات مماثلة لتلك الموجودة في كولومبيا، مطالبين مدارسهم بسحب استثماراتها من الشركات المشاركة مع الجيش الإسرائيلي.

وقد انتشرت الاحتجاجات ذات التفكير المماثل ضد تصرفات إسرائيل في الخارج. في جامعة ساينس بو المرموقة في باريس، جاء متظاهرون مؤيدون لإسرائيل لتحدي الطلاب المؤيدين للفلسطينيين الذين يحتلون المبنى يوم الجمعة. وأبقت الشرطة الجانبين متباعدين.

وعلى بعد بضعة مبان من البيت الأبيض، ظل نحو 200 محتج في جامعة جورج واشنطن متجمعين لليوم الثاني يوم الجمعة. وقالت المدرسة إن الطلاب لم يتبعوا توجيهات المغادرة وتم تعليق العديد منهم مؤقتا ومنعهم من دخول الحرم الجامعي.

ودافع البيت الأبيض عن حرية التعبير في الحرم الجامعي، لكن الرئيس جو بايدن ندد "بالاحتجاجات المعادية للسامية" هذا الأسبوع وشدد على أن الجامعات يجب أن تكون آمنة.

واتهم بعض الجمهوريين في الكونجرس شفيق وغيره من مديري الجامعات بالتساهل مع المحتجين والسماح بمضايقة الطلاب اليهود في حرمهم الجامعي.

تكساس كلاش

وواجه رئيس جامعة تكساس في أوستن، جاي هارتزل، رد فعل عنيف مماثل من أعضاء هيئة التدريس يوم الجمعة، بعد يومين من انضمامه إلى الحاكم الجمهوري جريج أبوت في استدعاء الشرطة لتفريق احتجاج مؤيد للفلسطينيين.

وقال مكتب المدعي العام في مقاطعة ترافيس إن عشرات المحتجين احتجزوا ، لكن التهم أسقطت لأن السلطات تفتقر إلى سبب محتمل - أو أسباب معقولة - لإجراء الاعتقالات.

وقع ما يقرب من 200 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة رسالة يعربون فيها عن عدم ثقتهم في هارتزل لأنه "عرض الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس للخطر دون داع" عندما تحركت الشرطة في معدات مكافحة الشغب وعلى ظهور الخيل ضد المتظاهرين.

وقال هارتزل إنه اتخذ القرار لأن منظمي الاحتجاج كانوا يهدفون إلى "تعطيل الحرم الجامعي بشدة" لفترة طويلة.

وكان الاشتباك في تكساس واحدا من اشتباكات كثيرة هذا الأسبوع بين المتظاهرين والشرطة التي استدعاها قادة الجامعات، الذين يقولون إن الاحتجاجات تعرض سلامة الطلاب للخطر وفي بعض الأحيان، تعرض الطلاب اليهود لمعاداة السامية والمضايقات.

وأدانت جماعات الحقوق المدنية الاعتقالات وحثت السلطات على احترام حقوق حرية التعبير.

لكن أحد أعضاء المخيم في كولومبيا ، خيماني جيمس ، اعتذر يوم الجمعة عن قوله في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في يناير إن "الصهاينة لا يستحقون أن يعيشوا".

"ما قلته كان خطأ" ، قال جيمس في بيان "يستحق كل فرد في مجتمعنا أن يشعر بالأمان دون مؤهلات، وقال متحدث باسم الجامعة إن جيمس منع من دخول الحرم الجامعي ويواجه إجراءات تأديبية.

وقالت الجامعة إن ثلاثة متظاهرين اعتقلوا بتهمة التعدي الجنائي على ممتلكات الغير في معسكر في جامعة ولاية أريزونا.