ندى نشأت: تناول حقوق المرأة في الأعمال الدرامية بشكل غير مكتمل

أكدت ندى نشأت مديرة برنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، على أهمية دور الفن والدراما في تناول قضايا تمس الأسرة بشكل عام وحقوق الفتاة والمرأة بشكل خاص، مشيرة إلى أنه للأسف يتم تناوله في الأعمال الدرامية بشكل غير مكتمل ولا يناقش القضية وأبعادها المختلفة.

وأوضحت "ندى"خلال منتدى "نوت" لقضايا المرأة الذي اقيم ضمن أنشطة وفعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أن دور مؤسسات الدولة مهم جدا في حماية الفتاة والمرأة من العنف وخاصة حماية المبلغين والشهود في نطاق الأسرة، وعلى سبيل المثال لو هناك زوجة تريد تقديم بلاغ حول إجبار زوجها لها على إجراء ختان لابنتهم او أنه يقوم بتزويجها و هي طفلة، الأم هنا تحتاج لحماية وأن يكون هناك سرية لبياناتها عند تقديمها للبلاغ.

قوانين لحماية الفتيات والنساء

وبالنسبة لأهمية وجود قوانين لحماية الفتيات والنساء من العنف، قالت: بالرغم من أهمية وجود قوانيين تمنع وتحد من جرائم العنف لكن النقطة الأهم هي أن القوانين يتم مناقشتها مجتمعيا.

وأضافت ندى: مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل على العديد من الملفات المتعلقة بحقوق المرأة والقوانين والتشريعات سواء المتعلقة بالأحوال الشخصية أو الحد من ومناهضة العنف. وتستخدم آلية الوساطة والتفاوض بين أفراد الأسرة، وكذلك إدماج الرجال.

يذكر أن المنتدى ناقش قضايا الاتجار بالنساء وزواج الصفقة وغيرها من أشكال العنف الممارس ضد الفتيات والنساء، وازاى بيتم تناولهم في السينما والدراما بشكل عام.