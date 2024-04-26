الصين تتهم واشنطن بالنفاق

صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة تنتهج سياسة منافقة من خلال تقديم المساعدة لأوكرانيا بينما تنتقد التعاون الروسي الصيني.

وعلّق وانغ يي على تصريحات نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بالقول: "الولايات المتحدة، من ناحية، تقدم مشروع قانون واسع النطاق لمساعدة أوكرانيا، ومن ناحية أخرى، تنتقد بشكل غير معقول العلاقات التجارية والاقتصادية الطبيعية بين روسيا والصين، وهذا نهج منافق وغير مسؤول للغاية".

وأكد وزير الخارجية الصيني أن مصدر الأزمة الأوكرانية يكمن في التناقضات المتراكمة في مجال الأمن الإقليمي في أوروبا، مضيفًا أن بلاده تأخذ في الاعتبار المخاوف المعقولة لجميع الأطراف وإنشاء هيكل أمني أوروبي متوازن هو الطريق الصحيح لحل المشكلة.

كما علّق وانغ يي على تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، بشأن دعم بكين لروسيا في الصراع الأوكراني شرط الحفاظ على العلاقات مع الغرب، بالقول إن الناتو يتحمل "مسؤولية لا هوادة فيها" عن هذه الأزمة.

وخلص الدبلوماسي إلى أنه "يجب على الحلف أن يفكر في دوره، ويتوقف عن إلقاء اللوم على الآخرين، ويتحرك من أجل تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية".

ويجري بلينكن زيارة إلى الصين حتى يوم 26 أبريل، للقاء مسؤولين في بكين وشنغهاي، بمن فيهم وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في إطار جهود الولايات المتحدة للإعراب عن شواغلها، حسبما أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية.

الرئيس الصيني يدعو الولايات المتحدة للشراكة لا الخصام

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ الولايات المتحدة إلى البحث عن أرضية مشتركة مع الصين رغم الخلافات، وقال إن على البلدين أن يكونا شريكين وليس خصمين.

جاء ذلك خلال اجتماع لشي جين بينغ مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة في بكين، حيث استقبل الرئيس الصيني وزير الخارجية الأمريكية في قاعة الشعب الكبرى وسط العاصمة الصينية.

وقال شي جين بينغ: "يصادف هذا العام مرور 45 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة. وعلى مدى السنوات الـ 45 الماضية، شهدت العلاقات بين بلدينا صعودا وهبوطا، وأظهرت لنا عددا من الأمور المهمة، وفي مقدمتها أن يكون البلدان شريكين وليس خصمين، وأن يساعدا بعضها بعضا على تحقيق النجاح، وألا يؤذيا بعضهما البعض".

وأشار شي جين بينغ إلى ضرورة سعي البلدين لإيجاد أرضية مشتركة حتى مع وجود الخلافات، وعدم الدخول في منافسة غير عادلة. وأكد على أنه يتعين على الصين والولايات المتحدة أن تتوافق كلماتهما مع أفعالهما، بدلا من قول شيء وفعل شيء آخر.