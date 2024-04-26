عبدالواحد السيد.: الزمالك جاهز لمواجهة دريمز الغاني

أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أهمية مواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل، باستاد بابا يارا الرياضي.

وقال عبد الواحد السيد إن الأمور تسير داخل بعثة الفريق في مدينة كوماسي الغانية بشكل مثالي، والجميع يلتزم بالبرنامج الموضوع من الجهاز الفني للفريق.

وأضاف مدير الكرة قائلاً: "هناك حالة تركيز كبيرة داخل البعثة والجميع يعلم أهمية المباراة، وهناك رغبة ودوافع كبيرة لدى الجهاز الفني واللاعبين لحسم التأهل للمباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية".

واختتم عبدالواحد السيد تصريحاته قائلاً: "هدفنا إسعاد الجماهير التي تساندنا في مصر باستمرار، بالإضافة إلى الجالية المصرية في غانا".

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا، مساء أمس، استعداداً لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن حسين لبيب، رئيس النادي، وأحمد سليمان، عضو مجلس الإدارة، وعبدالله جورج، مستشار مجلس الإدارة.

تضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.