كلية التمريض جامعة الإسكندرية تعقد مؤتمرها الطلابى الأول



نظمت كلية التمريض مؤتمرها الطلابي الأول والذى عقد تحت عنوان " تجاه التنمية المستدامة: منظور طلاب التمريض" وذلك بمقر الكلية وبحضور الدكتورة .نفرتيتي حسن ذكى عميد الكلية، والدكتورة .حنان حسني الشربيني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والسادة رؤساء الأقسام العلمية والسادة أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض، وبحضور العديد من الشخصيات القيادية واعضاء هيئة التدريس بجامعة الاسكندرية و السادة ممثلي الجهات والهيئات والقطاعات والوزارات المختلفة بالاسكندرية وأيضا ممثلي المجتمع المدني والصحافة والاعلام لدعم الشباب و الطلاب في مسيرتهم تجاه التنمية المستدامة.

ياتي ذالك تحت رعاية أ.د عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف وتوجيه الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،

تشجيع البحث والابتكار

وفى كلمتها الافتتاحية للمؤتمر أكدت أ.د. نفرتيتى حسن زكي عميد الكلية أن التنمية المستدامة هى مبدأ أساسى يجب أن يضعه الجميع نصب أعينهم، موضحة أن الكلية كمؤسسة تعليمية ملتزمة بتعزيز هذا المفهوم وتشجيع البحث والابتكار في مجال الرعاية الصحية، وأكدت أن الرعاية التي توليها الدولة المصرية نحو تعزيز التنميةالمستدامة وتعزيز القدرات الفاعلة لتحقيقها هى إحدى الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية.

خارطة الطريق

فيما أشارت الدكتورة .حنان حسني الشربيني أن المؤتمر يهدف إلى إبراز الدور الريادي لطلاب جامعة الإسكندرية بصفه عامة وطلاب كليه التمريض بصفه خاصة تجاه التنمية المستدامة و التي ترسم خارطة الطريق تجاه تحقيق حلم الجمهوريه الجديدة، واضافت أن الكلية شرفت بتقديم نماذج طلابية واعية قدر المسؤولية تعمل تجاه المستقبل بخطى واعدة وتضمنت المشاركات العلمية للطلاب بالمؤتمر علي عدد ١١ عرض تقديمي و بحث علمي وأيضا ١٠ بوسترات في مجال التنميه المستدامة.

فيما أكدت أ.د. سلوى البدرى استاذ ورئيس قسم التمريض الباطن والجراحى ورئيس المؤتمر ان التعليم يعد مفتاح النجاح لاي مهنة ولا سيما أرقى المهن مهنة التمريض التي تتعامل مع الانسان لذا كانت مشاركة الطلاب في هذا المؤتمر إضافة، وقالت أن المؤتمر يعد بداية لسلسلة من المؤتمرات العلمية الطلابية التى تهتم بكل جديد فى عالم التمريض.

وأشارت أ.م.د علا ممدوح سكرتير عام المؤتمر أن الطلاب ومنسقى الاقسام العلمية قد بذلوا مجهود غير مسبوق لاخراج المؤتمر العلمي بالشكل الذي يليق بكلية التمريض متمنية لهم ولجميع الحضور يوم علمي مثمر.



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