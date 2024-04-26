على خطى المطاعم.. حضري ستيك مع البروكلي الصحي

ستيك مع البروكلي من الوصفات الصحية الهامة للجسم، ويمكنك إعدادها كوجبة صحية عند اتباع نظام صحي لخسارة الوزن، كما تتميز بمذاق شهي، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها على خطى المطاعم.





طريقة عمل ستيك مع البروكلي

المقادير

- الستيك : كيلو (شرائح)

- البروكلي : رأس (مقطع ومسلوق)

- صلصة الستيك الجاهزة : نصف كوب

- الكاتشاب : 2 ملعقة كبيرة

- بهار مشكل : 2 ملعقة صغيرة

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- زيت الزيتون : ربع كوب

- دقيق : ملعقة كبيرة



طريقة التحضير

سخني زيت الزيتون في قدر واسع على نار متوسطة، ثم أضيفي ستيك اللحم، وقلبيه حتى يتحمر وينضج.

نكّهي الستيك بالبهار المشكل، وبودرة الثوم، والملح، والفلفل الأسود.

أضيفي الكاتشاب وقلبيه مع الستيك، ثم أضيفي صوص الستيك مع التقليب باستمرار.

أضيفي الدقيق، وقلبي جيداً حتى يثخن قوام الصوص قليلاً.

أضيفي البروكلي، وقلبي لمدة دقيقة للاحتفاظ بلونه الأخضر.

ضعي شرائح الستيك بـ البروكلي في طبق التقديم، وقدميها ساخنة.



فوائد تناول البروكلي

تعزيز صحة العظام

للبروكلي دور في الحفاظ على صحة العظام، وإمكانية الوقاية من ترقق وهشاشة العظام نتيجة احتوائه على فيتامين ك، وفيتامين ج، والكالسيوم.

حيث أن نقص الكالسيوم أو فيتامين ك عادة ما يكون مرتبط بارتفاع خطر الاصابة بكسور في العظام، إذ يدخل الكالسيوم في تكوين العظام ونموها، كما يساهم فيتامين ك بزيادة امتصاص الجسم للكالسيوم والحد من إفرازه في البول.





ويعد البروكلي مصدر غني لكل من الكالسيوم وفيتامين ك، فالكوب الطازج منه يحوي ما يقارب 92 ميكروغرام من فيتامين ك و43 مليغرام من الكالسيوم.





يقلل من الالتهابات

البروكلى غنى بمضادات الأكسدة ، بما فى ذلك مركبات الفلافونويد والكاروتينات والمركبات الفينولية، وتساعد مضادات الأكسدة هذه على تقليل الالتهاب في الجسم من خلال محاربة الجذور الحرة، ويرتبط الالتهاب بالعديد من الأمراض المزمنة ، بما فى ذلك أمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل، يمكن أن يساعد تناول البروكلى بانتظام فى تقليل مخاطر هذه الأمراض وتعزيز الصحة العامة.





يقوى المناعة

يحتوى البروكلى على نسبة عالية من فيتامين ج ، وهو ضرورى لنظام المناعة الصحى، يحسن فيتامين سى إنتاج خلايا الدم البيضاء التى تساعد على محاربة العدوى والأمراض ، يمكن أن يساعد تناول البروكلى بانتظام فى تقليل مخاطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والتهابات أخرى.





فوائد البروكلي للرجال

يساعد القرنبيط الأخضر (بروكلي) في التقليل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، ومنع نمو الأورام، كما أنه يوازن ارتفاع السكر ويقوي العظام ويحافظ على صحة الأسنان، ويحسن من عملية الهضم.





فوائد البروكلي للبشرة

يعد البروكلي صدراً غذائياً غنياً بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الضرورية مثل المعادن والمعادن بما في ذلك النحاس والزنك، والفيتامين ج، كما أنه يساعد في الحفاظ على بشرة صحية. هذا يعني أنه يحمي الجلد أيضًا من الإصابة بالعدوى بالإضافة إلى الحفاظ على التوهج الطبيعي للبشرة.

كما أن البروكلي غني بفيتامين ك والفولات والأحماض الدهنية، مما يجعله مثاليًا للحفاظ على مناعة الجلد الصحي.