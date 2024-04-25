عودة إمام عاشور والشحات لقائمة الأهلي أمام مازيمبي

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خدمات الثنائي إمام عاشور وحسين الشحات، بعد تواجدهما في قائمة الكتيبة الحمراء المستدعاة لمواجهة مازيمبي الكونغولي المقررة ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي قائمة لاعبيه لمباراة مازيمبي الكونغولي المقرر إقامتها في العاشرة من مساء غدٍ الجمعة.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليخوض الأهلي مباراته طامحًا في تحقيق نتيجة إيجابية تؤهله لمباراة النهائي.

قائمة الأهلي لمواجهة مازيمبي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير- حمزة علاء- مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعة- محمود متولي- محمد عبد المنعم- علي معلول- كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق- عمرو السولية- كريم نيدفيد- إمام عاشور- أحمد نبيل كوكا- محمد مجدي أفشة- حسين الشحات- أحمد عبد القادر- بيرسي تاو- رضا سليم.

خط الهجوم: محمود كهربا- أنتوني موديست- وسام أبو علي.