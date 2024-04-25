حملات تموينية مكثفة على المحلات التجارية والمخابز لضبط المخالفين فى اسيوط



شنت مديرية التموين باسيوط برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط بالاشتراك مع بعض الادارات التموينيه عدد من الحملات منذ فجر اليوم الخميس الموافق 25 / 4 / 2024 حتي ساعته



وبناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين واللواء عصام سعد محافظ اسيوط بتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز البلديه ومخابز انتاج الخبز السياحي والفينو ومتابعه الصلاحيه

شملت عدد من المراكز منها الفتح وابنوب وديروط واسفرت الحملات عن الاتي:=

مركز الفتح

تم تحرير عدد 4 محاضر جنح بيع بازيد من السعر وامتناع عن البيع وعدم الاعلان عن الاسعار وتم مصادره 80 علبه سجائر

كما تم المرور علي عدد من المخابز وتم تحرير عدد 2 تقرير إثبات حاله لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونيه وعدم نظافه وعدم وجود لوحة اعلانيه

مركز ابنوب

8 تقرير إثبات حاله للمخابز لإنتاج خبز نقص وزن من 10 جم حتى 18 جم في الرغيف الواحد

5 تقرير إثبات حاله للمخابز وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونيه

2 توقف جزئى عن الانتاج

1 تقرير إثبات حاله للمخابز وذلك لعدم نظافة أدوات الرغف والعجن

2 جنح عدم إعلان عن الاسعار مخبز سياحى حر

1 جنحة عدم إعلان عن الاسعار مخبز افرنجى فينو

مركز ديروط

تم المرور على المخابز السياحه ومخابز الفينو واسفرت الحمله عن تحرير عدد ٥ محاضر عدم اعلان عن الأسعار للمخابز السياحيه و ٣ محاضر عدم اعلان عن الأسعار لمخابز الفينو

هذا وتولي مديرية التموين باسيوط اهتمام بالمرور علي مخابز انتاج الخبز السياحي التي تغطي حوالي 30٪ من تعدد محافظة اسيوط

IMG-20240425-WA0011