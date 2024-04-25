محمد ممدوح يروج لدوره فى "السرب".. الحكاية خلصت برجوع الحق

روج النجم محمد ممدوح لدوره فى فيلم “السرب” والمنتظر عرضه 1 مايو المقبل بجميع دور العرض السينمائية.

وقال محمد ممدوح عبر صفحته على إنستجرام: “الحكاية خلصت برجوع الحق.. انتظروا أبطال السرب، فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر، دم المصريين خط أحمر”.

حيث نشر محمد ممدوح بوستر دعائى للفيلم عبر حسابه الرسمى بموقع انستجرام وعلق قائلاً: انتظروا الأمير "أبو أسعد الحمراوي" .. في فيلم السرب .. يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر .. دم المصريين خط احمر.

وكانت طرحت شركة سينرجى فيلمز البوستر الرسمي لفيلم السرب وذلك قبل طرحه في دور العرض يوم الأربعاء الموافق 1 مايو المقبل.

وتصدر البوستر بطل الفيلم النجم أحمد السقا مرتديا الملابس الحربية.

تستعد السينمات لاستقبال فيلم “السرب" الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم النجم أحمد السقا والنجم آسر ياسين، والنجم محمد ممدوح، والنجم دياب، والنجم شريف منير يوم 1 مايو المقبل، وذلك بعد تصدره التريند.

الفيلم يسرد أحداث حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتبدأ احداث البرومو بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر ابطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة آخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

شخصية دياب

ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد النجم أحمد السقا، دور ضابط في المخابرات المصرية ينجح في التوغل داخل التنظيم الإرهابي، بينما يظهر كل من النجم آسر ياسين وكريم فهمي والنجم شريف منير ضباط في القوات الجوية المصرية والمسئولين عن تنفيذ المهمة.

قصة السرب

ويسرد فيلم السرب بطولات القوات الجوية، بعد مقتل أكثر من 21 مصري من قبل بعض الجماعات الإرهابية، وذلك في إطار أكشن تشويقي.

أبطال السرب

السرب بطولة أحمد السقا، وآسر ياسين ودياب وهند صبري وأحمد حاتم وقصي خولي، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وكريم فهمي، شريف منير، منى زكي، محمود عبد المغني، إسلام جمال، والفيلم من تأليف عمر عبد الحليم، وتحت قيادة المخرج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.