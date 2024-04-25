القصاص العادل لضحية الذئب البشري.. ثمن باهظ للشهوة الحرام‎ ‎

جرّدَ بطل قصتنا الشرير نفسه من ميزان العقل والمنطق، وسلمّ زمام أمره لشهوته الحرام، أثقلت الذنوب كاهله فسار على درب الرذيلة مُحملاً بأعباء كالجبال، كان طبيعياً أن يفقد توازنه ليسقط غير مأسوف عليه في بئر الخطايا.

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أراد الجاني أن يُفرغ شهوانيته السوداء مُستغلاً فتاة يافعة لا تقوى على ردع شروره، ولكن شاء الله أن ينكشف أمره أمام الجميع ليعلم القاصي والداني سوء ما اقترفت يداه.

التطور الأبرز في القصة يأتينا من ولاية لويزيانا التي قضت بمُعاقبة المُدان جلين سوليفان- 54 سنة بتُهمة اغتصاب طفلة في الرابعة عشر من عُمرها بالسجن 50 سنة.

وتضمن حُكم القصاص العادل إجراء عملية إخصاء للمُدان جسدياً ليكون عبرة لمن لا يعتبر.

الجاني

ونقل تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية تصريحاً للسيد براد كاسكيو، مُساعد المدعي العام بالمنطقة، وقال فيه :"أشعر بأن هذه القضية قوية كفاية لاتخاذ مثل هذا التصرف".

وأضاف :"جرائم التعدي الجسدي ضد القاصرين هي الجرائم الأكثر بشاعة بين ما نرى، أنا أميل لاستخدام كل أداة منحها لنا القانون لإقرار العدالة من أجل الأطفال في مُجتمعنا".

الضحية تنفض الغبار على وجه الحقيقة

في يوليو 2022 أبلغت الضحية وهي سيدة شابة السلطات بجريمة المُتهم ضدها حينما كانت تبلغ من العُمر 14 سنة.

وذكرت الضحية التي لم يتم الكشف عن هويتها عن تعرضها للتعدي الجسدي أكثر من مرة، وتسبب ذلك في حملها.

وأثبتت فحوص الـ DNA أن المُدان سوليفان هو والد الطفل الذي أنجبته الضحية نتيجة عدوانه السافر.

وعرف المُحققون أيضاً أن الجاني هدد المجني عليها وعائلتها لمنعهم من كشف جرائمه البشعة.

وستُجيب الأيام المُقبلة عن المزيد من الأسئلة حول الجريمة ودوافع الجاني، وقد تُقرر الضحية الخروج والكشف عن هويتها لتروي قصتها.

ويأمل المُجتمع أن يُساهم هذا الحُكم في منع تكرار هذه الحوادث مُستقبلاً حمايةً للمجُتمع وأفراده .

وبالتأكيد فإن المُدان يعض أصابع الندم حالياً، فالجريمة التي ارتكبها بسهولة ويُسر سيدفع جزائها ثمناً باهظاً للغاية.