علاج وفحص 6 آلاف رأس ماشية مجانا في المنيا

نظم مركز البحوث الزراعية قافلة بيطرية في المنيا وقد جابت العيادة المتنقلة قري ونواحي المحافظه لعلاج مواشي واغنام وماعز ودواب صغار المربيين.

و أكد الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية و معاهد الثروة الحيوانية بالمركز .

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد ٥٣٢ حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ٨٤١ وعلاج الطفيليات الدخلية والخارجية لعدد ٢٠٣٧ حالة وتم عمل ١٠٥ عمليه جراحية وتم تحصين ٥٢١ بالتحصينات غير سيادية وتم تنفيذ الخدمات البيطرية المتنوعة لعدد اجمالي ٦٠١٦ حاله لدى ١٨٠٠ من صغار مربي الماشية والدواب والاغنام والماعز بالمحافظة .

و تأتى القافلة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين .

